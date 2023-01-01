У Луцьку на Відродження – ДТП: водій втік





Про це



Як зазначається, навпроти бару «Тотем» водій Hyundai врізався у Dodge. Потім автівку відкинуло в ще один припаркований Hyundai.



Очевидці також розповіли, що водій, який спричинив ДТП, вибіг з авто та втік з місця аварії.



На місці працюють патрульні. Рух авто ускладнений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП за участю трьох автівок сталася на проспекті Відродження в Луцьку близько 10:30.Про це Інформаційному агентству "Волинські Новини" повідомили очевидці.Як зазначається, навпроти бару «Тотем» водій Hyundai врізався у Dodge. Потім автівку відкинуло в ще один припаркований Hyundai.Очевидці також розповіли, що водій, який спричинив ДТП, вибіг з авто та втік з місця аварії.На місці працюють патрульні. Рух авто ускладнений.

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