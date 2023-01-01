Назвали найбільших порушників пасажирських перевезень на Волині

Назвали найбільших порушників пасажирських перевезень на Волині
Укртрансбезпека у Волинській області назвала п'ять волинських перевізників, які протягом серпня найчастіше порушували законодавство у сфері пасажирських перевезень.

Нагадаємо, протягом з 4 по 31 серпня на Волині тривала кампанія "Автобус-2023, під час якої працівники відділу державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки у Волинській області" перевірили 153 транспортні засоби. Виявлено 77 порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт.

За результатами перевірок, кожен четвертий автобус їде з порушенням закону, а це призводить до росту аварійності на пасажирському транспорті.

Не дотримувалися правил пасажирських перевезень, а відтак підвищували ризик аварійності на дорогах такі перевізники:

1. ТзОВ "Санрайз" ЛТД,
2. ТзОв "Бест Ленад Груп",
3. ТОВ "ТРАНССІТІ",
4. ФОП Гонтар С. С.,
5. ТДВ "Ковельське АТП".

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Теги: укртрансбезпека, перевірка, порушники
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