Назвали найбільших порушників пасажирських перевезень на Волині





Нагадаємо, протягом з 4 по 31 серпня на Волині тривала кампанія "Автобус-2023, під час якої працівники відділу державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки у Волинській області" перевірили 153 транспортні засоби. Виявлено 77 порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт.



За результатами перевірок,



Не дотримувалися правил пасажирських перевезень, а відтак підвищували ризик аварійності на дорогах такі перевізники:



1. ТзОВ "Санрайз" ЛТД,

2. ТзОв "Бест Ленад Груп",

3. ТОВ "ТРАНССІТІ",

4. ФОП Гонтар С. С.,

5. ТДВ "Ковельське АТП".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Укртрансбезпека у Волинській області назвала п'ять волинських перевізників, які протягом серпня найчастіше порушували законодавство у сфері пасажирських перевезень.Нагадаємо, протягом з 4 по 31 серпня на Волині тривала кампанія "Автобус-2023, під час якої працівники відділу державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки у Волинській області" перевірили 153 транспортні засоби. Виявлено 77 порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт.За результатами перевірок, кожен четвертий автобус їде з порушенням закону , а це призводить до росту аварійності на пасажирському транспорті.Не дотримувалися правил пасажирських перевезень, а відтак підвищували ризик аварійності на дорогах такі перевізники:1. ТзОВ "Санрайз" ЛТД,2. ТзОв "Бест Ленад Груп",3. ТОВ "ТРАНССІТІ",4. ФОП Гонтар С. С.,5. ТДВ "Ковельське АТП".

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