Танки Abrams вже в Україні, - Зеленський

Президентпідтвердив, що американські Abrams вже прибули на територію України. Триває підготовка до посилення бригад цими танками.Про це глава держави написав у телеграмі.«Хороші новини від міністра. «Абрамси» вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання», - зазначив Володимир Зеленський.Раніше видання The New York Times поінформувало, що перші танки прибули в Україну на кілька місяців раніше початкових оцінок і вчасно, щоб використовувати їх у контрнаступі ЗСУ.Джерела видання повідомили, що решта Abrams будуть відправлені в найближчі місяці, зазначивши, що доставлені в Україну танки, були першими з 31, які адміністрація президентапообіцяла надіслати.Скільки танків було доставлено наразі невідомо.