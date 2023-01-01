Танки Abrams вже в Україні, - Зеленський

Танки Abrams вже в Україні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що американські Abrams вже прибули на територію України. Триває підготовка до посилення бригад цими танками.

Про це глава держави написав у телеграмі.

«Хороші новини від міністра Умєрова. «Абрамси» вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання», - зазначив Володимир Зеленський.

Раніше видання The New York Times поінформувало, що перші танки прибули в Україну на кілька місяців раніше початкових оцінок і вчасно, щоб використовувати їх у контрнаступі ЗСУ.

Джерела видання повідомили, що решта Abrams будуть відправлені в найближчі місяці, зазначивши, що доставлені в Україну танки, були першими з 31, які адміністрація президента Джо Байдена пообіцяла надіслати.

Скільки танків було доставлено наразі невідомо.

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Теги: війна, ЗСУ
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