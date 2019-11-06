Луцьк отримав 70 мільйонів на реконструкцію 13-ї школи

Сьогодні, 25 вересня, під час пленарного засідання 51-ї сесії депутати внесли зміни до бюджету Луцької міської територіальної громади. Зокрема, у Луцьку з міського бюджету виділили 13 мільйонів гривень на добудову школи №13. Також є постанова Кабінету Міністрів про виплату державної субвенції у 70 мільйонів гривень на реконструкцію цього навчального закладу.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.Отож, на проєкт реконструкції школи №13, що на вулиці Чернишевського, 29 (субвенція з державного бюджету) депутати спрямували 70 млн грн та 13 млн грн - як співфінансування до субвенції.Крім того, 12 млн грн (обласна субвенція) передбачили на ремонт відділення дитячої онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні.6 млн грн виділили комунальному підприємству “Луцькводоканал” на співфінансування проєкту “Комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Луцька”.1 650 тис. грн обранці громади виділили для департаменту соціальної політики на виплату матеріальних допомог жителям Луцької територіальної громади.