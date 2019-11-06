Луцьк отримав 70 мільйонів на реконструкцію 13-ї школи

Луцьк отримав 70 мільйонів на реконструкцію 13-ї школи
Сьогодні, 25 вересня, під час пленарного засідання 51-ї сесії депутати внесли зміни до бюджету Луцької міської територіальної громади. Зокрема, у Луцьку з міського бюджету виділили 13 мільйонів гривень на добудову школи №13. Також є постанова Кабінету Міністрів про виплату державної субвенції у 70 мільйонів гривень на реконструкцію цього навчального закладу.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

Отож, на проєкт реконструкції школи №13, що на вулиці Чернишевського, 29 (субвенція з державного бюджету) депутати спрямували 70 млн грн та 13 млн грн - як співфінансування до субвенції.

Крім того, 12 млн грн (обласна субвенція) передбачили на ремонт відділення дитячої онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні.

6 млн грн виділили комунальному підприємству “Луцькводоканал” на співфінансування проєкту “Комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Луцька”.

1 650 тис. грн обранці громади виділили для департаменту соціальної політики на виплату матеріальних допомог жителям Луцької територіальної громади.

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Теги: Луцьк, 13-та школа, субвенція
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Коментарі 1
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А ліцей 32 закінчити не треба? Села приєднали, жітей понабирали, вчаться в три зміни і по суботах, невже не можна закінчити?
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