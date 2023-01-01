У Львові ексочільник оборонного заводу напередодні вторгнення росії «роззброював» ППО , – СБУ





Про це



Служба безпеки та БЕБ викрили на корупції колишнього керівника стратегічного підприємства оборонного-промислового комплексу на Львівщині.



Незаконна діяльність посадовця призвела до фактичного «роззброєння» декількох комплексів української ППО на суму майже 2,4 млн бюджетних грн.



Встановлено, що до початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював «списані» деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів.



Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинної схеми.



Таким чином, цей посадовець підривав обороноздатність України напередодні повномасштабного вторгнення рф.



Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, перевіряєтеся інформація про можливу причетність фігуранта до співпраці з російськими спецслужбами.



Заходи з викриття оборудки проводили за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

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