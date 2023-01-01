Депутатку міськради визнали винною в автопригоді в центрі Ковеля

Світлану Верчук.



Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, інформує



Згідно з матеріалами справи, 6 вересня цього року об 11:34 у Ковелі на вулиці Незалежності, 101 (за цією адресою розташоване управління освіти) Світлана Верчук на автомобілі «Renault Megane Scenik» не дотрималась безпечного бокового інтервалу та здійснила наїзд на припаркований легковик «Opel Astra», що призвело до пошкоджень обох транспортних засобів з матеріальними збитками.



Крім цього, після ДТП вона залишила місце пригоди, не повідомивши працівників поліції про інцидент.



Патрульна поліція скерувала матеріали справи до суду.



В судовому засіданні Світлана Верчук свою вину у вчиненні правопорушень визнала повністю та просила суворо не карати.



Суддя Петро Бойчук постановив накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу, що становить 3400 гривень. Також винуватиця ДТП має сплатити на користь держави судовий збір в сумі 536 гривень 80 копійок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд визнав винною у дорожньо-транспортній пригоді депутатку Ковельської міської радиПро це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, інформує Ковель Медіа Згідно з матеріалами справи, 6 вересня цього року об 11:34 у Ковелі на вулиці Незалежності, 101 (за цією адресою розташоване управління освіти) Світлана Верчук на автомобілі «Renault Megane Scenik» не дотрималась безпечного бокового інтервалу та здійснила наїзд на припаркований легковик «Opel Astra», що призвело до пошкоджень обох транспортних засобів з матеріальними збитками.Крім цього, після ДТП вона залишила місце пригоди, не повідомивши працівників поліції про інцидент.Патрульна поліція скерувала матеріали справи до суду.В судовому засіданні Світлана Верчук свою вину у вчиненні правопорушень визнала повністю та просила суворо не карати.Суддяпостановив накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу, що становить 3400 гривень. Також винуватиця ДТП має сплатити на користь держави судовий збір в сумі 536 гривень 80 копійок.

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