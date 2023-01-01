На Волинь перебралися люди, які втратили житло через підрив Каховської ГЕС

Протягом минулого тижня на Волинь приїхали дев’ятеро людей з Херсонської області, які змушені були покинути домівку через підрив Каховської ГЕС.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.Упродовж минулого тижня Волинь прийняла майже 70 внутрішніх переселенців. Загалом Волинь прийняла 78 613 переселенців.Статус внутрішньо переміщених осіб мають 50 038 людей. Це становить 35 947 родин, у яких 14 324 – діти.Серед вимушено евакуйованих осіб:2 203 людини з інвалідністю,7 123 пенсіонери,92 багатодітні сім’ї,11 сімей батьків-одинаків.Також минулого тижня на Волинь приїхали дев’ятеро людей з Херсонської області, які змушені були покинути домівку через підрив Каховської ГЕС. Загалом, на територію області прибуло 169 таких переселенців.