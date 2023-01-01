На Волинь перебралися люди, які втратили житло через підрив Каховської ГЕС

На Волинь перебралися люди, які втратили житло через підрив Каховської ГЕС
Протягом минулого тижня на Волинь приїхали дев’ятеро людей з Херсонської області, які змушені були покинути домівку через підрив Каховської ГЕС.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.

Упродовж минулого тижня Волинь прийняла майже 70 внутрішніх переселенців. Загалом Волинь прийняла 78 613 переселенців.

Статус внутрішньо переміщених осіб мають 50 038 людей. Це становить 35 947 родин, у яких 14 324 – діти.

Серед вимушено евакуйованих осіб:

2 203 людини з інвалідністю,
7 123 пенсіонери,
92 багатодітні сім’ї,
11 сімей батьків-одинаків.

Також минулого тижня на Волинь приїхали дев’ятеро людей з Херсонської області, які змушені були покинути домівку через підрив Каховської ГЕС. Загалом, на територію області прибуло 169 таких переселенців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: переселенці, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна вперше пройде зиму за рахунок власного газу
Сьогодні, 15:50
На Волинь перебралися люди, які втратили житло через підрив Каховської ГЕС
Сьогодні, 15:20
Патрульні оприлюднили деталі аварії на Волині
Сьогодні, 15:10
Депутатку міськради визнали винною в автопригоді в центрі Ковеля
Сьогодні, 14:59
Танки Abrams вже в Україні, - Зеленський
Сьогодні, 14:50
Схожі новини
На Волині будують житло для переселенців. ВІДЕО На Волині будують житло для переселенців. ВІДЕО
06 вересень, 05:28
Майже 100 квартир: у місті на Волині будують та реконструюють житло для переселенців Майже 100 квартир: у місті на Волині будують та реконструюють житло для переселенців
14 серпень, 19:16
На Волині майже 90 тисяч людей отримують грошову допомогу від держави На Волині майже 90 тисяч людей отримують грошову допомогу від держави
02 серпень, 18:03
На Волині грошову допомогу щомісяця отримують орієнтовно 22 тисячі переселенців На Волині грошову допомогу щомісяця отримують орієнтовно 22 тисячі переселенців
18 липень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна вперше пройде зиму за рахунок власного газу
Сьогодні, 15:50
 0
На Волинь перебралися люди, які втратили житло через підрив Каховської ГЕС
Сьогодні, 15:20
 0
Патрульні оприлюднили деталі аварії на Волині
Сьогодні, 15:10
 0
Депутатку міськради визнали винною в автопригоді в центрі Ковеля
Сьогодні, 14:59
 0
Танки Abrams вже в Україні, - Зеленський
Сьогодні, 14:50
 0
Медіа
відео
1/8