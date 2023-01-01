На Волинь перебралися люди, які втратили житло через підрив Каховської ГЕС
Сьогодні, 15:20
Протягом минулого тижня на Волинь приїхали дев’ятеро людей з Херсонської області, які змушені були покинути домівку через підрив Каховської ГЕС.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Упродовж минулого тижня Волинь прийняла майже 70 внутрішніх переселенців. Загалом Волинь прийняла 78 613 переселенців.
Статус внутрішньо переміщених осіб мають 50 038 людей. Це становить 35 947 родин, у яких 14 324 – діти.
Серед вимушено евакуйованих осіб:
2 203 людини з інвалідністю,
7 123 пенсіонери,
92 багатодітні сім’ї,
11 сімей батьків-одинаків.
Також минулого тижня на Волинь приїхали дев’ятеро людей з Херсонської області, які змушені були покинути домівку через підрив Каховської ГЕС. Загалом, на територію області прибуло 169 таких переселенців.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Упродовж минулого тижня Волинь прийняла майже 70 внутрішніх переселенців. Загалом Волинь прийняла 78 613 переселенців.
Статус внутрішньо переміщених осіб мають 50 038 людей. Це становить 35 947 родин, у яких 14 324 – діти.
Серед вимушено евакуйованих осіб:
2 203 людини з інвалідністю,
7 123 пенсіонери,
92 багатодітні сім’ї,
11 сімей батьків-одинаків.
Також минулого тижня на Волинь приїхали дев’ятеро людей з Херсонської області, які змушені були покинути домівку через підрив Каховської ГЕС. Загалом, на територію області прибуло 169 таких переселенців.
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