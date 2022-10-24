Україна вперше пройде зиму за рахунок власного газу
Сьогодні, 15:50
Вперше в історії Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку.
Про це заявив очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, інформує пресслужба компанії в телеграмі.
«Хочу нагадати, що ми збільшуємо газ власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році Нафтогаз зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд у наступному році. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість», — розповів Олексій Чернишов.
Голова Нафтогазу також переконаний, що опалювальний сезон держава пройде без потрясінь не лише в питанні забезпеченням газу, а й незмінності вартості блакитного палива для населення.
«Ми абсолютно впевнено дивимось в зиму, яка очікується. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні. Відтак прошу усіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи і поставитись відповідально до цього типу енергії. Бо це — український видобуток, наше з вами спільне досягнення», — закликав очільник Нафтогазу.
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Про це заявив очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, інформує пресслужба компанії в телеграмі.
«Хочу нагадати, що ми збільшуємо газ власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році Нафтогаз зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд у наступному році. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість», — розповів Олексій Чернишов.
Голова Нафтогазу також переконаний, що опалювальний сезон держава пройде без потрясінь не лише в питанні забезпеченням газу, а й незмінності вартості блакитного палива для населення.
«Ми абсолютно впевнено дивимось в зиму, яка очікується. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні. Відтак прошу усіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи і поставитись відповідально до цього типу енергії. Бо це — український видобуток, наше з вами спільне досягнення», — закликав очільник Нафтогазу.
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