Недбалість посадовиці митниці на Волині обійдеться їй у пів мільйона

Із працівниці митниці на Волині стягнуть понад пів мільйона гривень, які не надійшли в бюджет через її службову недбалість.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Прокурори Волинської обласної прокуратури відстояли у судах двох інстанцій свою позицію про стягнення з головного державного інспектора митного поста «Ковель» Волинської митниці ДФС понад пів мільйона гривень збитків, завданих вчиненим злочином.Прокурори звернулися до суду, аби стягнути з працівниці митниці на користь держави кошти, які не надійшли до бюджету через вчинену нею службову недбалість.Вироком суду інспекторку визнано винуватою в тому, що, здійснюючи розмитнення позашляховика марки «ВМW Х5», вона застосувала неправильні коди – і через ці дії держава недоотримала понад півмільйона платежів.Ковельський міськрайонний суд задовольнив вимоги прокурорів щодо стягнення з працівниці митниці цих коштів. Волинський апеляційний суд залишив це рішення без змін – і воно набрало законної сили.