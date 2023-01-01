Недбалість посадовиці митниці на Волині обійдеться їй у пів мільйона

Недбалість посадовиці митниці на Волині обійдеться їй у пів мільйона
Із працівниці митниці на Волині стягнуть понад пів мільйона гривень, які не надійшли в бюджет через її службову недбалість.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Прокурори Волинської обласної прокуратури відстояли у судах двох інстанцій свою позицію про стягнення з головного державного інспектора митного поста «Ковель» Волинської митниці ДФС понад пів мільйона гривень збитків, завданих вчиненим злочином.

Прокурори звернулися до суду, аби стягнути з працівниці митниці на користь держави кошти, які не надійшли до бюджету через вчинену нею службову недбалість.

Вироком суду інспекторку визнано винуватою в тому, що, здійснюючи розмитнення позашляховика марки «ВМW Х5», вона застосувала неправильні коди – і через ці дії держава недоотримала понад півмільйона платежів.

Ковельський міськрайонний суд задовольнив вимоги прокурорів щодо стягнення з працівниці митниці цих коштів. Волинський апеляційний суд залишив це рішення без змін – і воно набрало законної сили.

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Теги: митниця, Волинь
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