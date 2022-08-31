НАБУ завершило розслідування мільйонної оборудки на «Волиньторфі»
Сьогодні, 16:21
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою ексдиректора державного підприємства «Волиньторф» і керівника приватної компанії у заволодінні майже 6 млн грн коштів цього ДП.
Матеріали надані стороні захисту для ознайомлення, повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними слідства, наприкінці 2013 – початку 2014 року тогочасний директор «Волиньторфу» уклав договори на купівлю на понад 5,6 млн грн цінних паперів за кошти очолюваного ним підприємства. У день купівлі, керівник ДП перепродав ці папери приватній компанії.
Врешті-решт, кошти держпідприємство так і не отримало, в результаті йому завдано 5,6 млн грн збитків.
Розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють з вересня 2021 року після передачі справи за підслідністю від СБУ.
30 червня 2023 року ексдиректору ДП «Волиньторф» і керівнику приватної компанії за оперативного супроводу повідомили про підозру.
Державне підприємство «Волиньторф» вже понад 25 років є одним з найбільших виробників екологічно чистого виду палива — брикетів торф'яних в Україні.
Нагадаємо, Фонд держмайна України виставив на приватизацію державне підприємство "Волиньторф". Торги відбудуться 6 жовтня на сайті Prozorro.Продажі.
Довідково:
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Матеріали надані стороні захисту для ознайомлення, повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними слідства, наприкінці 2013 – початку 2014 року тогочасний директор «Волиньторфу» уклав договори на купівлю на понад 5,6 млн грн цінних паперів за кошти очолюваного ним підприємства. У день купівлі, керівник ДП перепродав ці папери приватній компанії.
Врешті-решт, кошти держпідприємство так і не отримало, в результаті йому завдано 5,6 млн грн збитків.
Розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють з вересня 2021 року після передачі справи за підслідністю від СБУ.
30 червня 2023 року ексдиректору ДП «Волиньторф» і керівнику приватної компанії за оперативного супроводу повідомили про підозру.
Державне підприємство «Волиньторф» вже понад 25 років є одним з найбільших виробників екологічно чистого виду палива — брикетів торф'яних в Україні.
Нагадаємо, Фонд держмайна України виставив на приватизацію державне підприємство "Волиньторф". Торги відбудуться 6 жовтня на сайті Prozorro.Продажі.
Довідково:
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Коментарі 1
палицівський "директор"ще не в бігах,а так "співав"так"співав",а просто банальний корупціонер-злодій,як і всі майбахівці,чекайте...
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