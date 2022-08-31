НАБУ завершило розслідування мільйонної оборудки на «Волиньторфі»

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою ексдиректора державного підприємства «Волиньторф» і керівника приватної компанії у заволодінні майже 6 млн грн коштів цього ДП.Матеріали надані стороні захисту для ознайомлення, повідомляє пресслужба НАБУ.За даними слідства, наприкінці 2013 – початку 2014 року тогочасний директор «Волиньторфу» уклав договори на купівлю на понад 5,6 млн грн цінних паперів за кошти очолюваного ним підприємства. У день купівлі, керівник ДП перепродав ці папери приватній компанії.Врешті-решт, кошти держпідприємство так і не отримало, в результаті йому завдано 5,6 млн грн збитків.Розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють з вересня 2021 року після передачі справи за підслідністю від СБУ.30 червня 2023 року ексдиректору ДП «Волиньторф» і керівнику приватної компанії за оперативного супроводу повідомили про підозру.Державне підприємство «Волиньторф» вже понад 25 років є одним з найбільших виробників екологічно чистого виду палива — брикетів торф'яних в Україні.Нагадаємо, Фонд держмайна Українидержавне підприємство "Волиньторф". Торги відбудуться 6 жовтня на сайті Prozorro.Продажі.