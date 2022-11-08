Державне підприємство «Волиньторф» виставили на приватизацію





Як йдеться на сайті Фонду Держмайна, стартова ціна підприємства — 190,2 мільйона гривень, пише



Загалом на продаж виставили 109 одиниць нерухомого майна – це виробничі, складські, адміністративні приміщення, загальною площею понад 21 тис. кв. м.



Що кажуть на підприємстві



Зі слів керівника підприємства Івана Киричика, про те, що "Волиньторф" виставили на торги дізналися 11 вересня, коли на сайті опублікували інформацію.



Про те, що державне підприємство готують до приватизації, знали раніше та відстоювали позицію про те, щоб прибуткове підприємство залишилось державним.



"Писали звернення на ім'я президента, Уряду, Фонду держмайна. Депутати всіх рівнів також лобіювали те, щоб підприємство не приватизовували, а воно залишилось державним. До нас не дослухались", – сказав Іван Киричик.



Зі слів керівника, "Волиньторф" наразі є прибутковим і виготовляє торф для низки комунальних закладів, зокрема шкіл, садочків та лікарень, які опалюються альтернативним видом палива.



За перше півріччя 2023 року підприємство отримало 90,4 млн грн доходу, за весь 2022 рік – 200 млн грн. За січень-червень 2023 року "Волиньторф" заробив 6,2 млн грн чистого прибутку, а за весь 2022 рік – 10,6 млн грн.



"Наразі невідомо на яких умовах з громадами співпрацюватиме новий власник. Якою буде ціна на торфобрикет напередодні опалювального сезону та що буде з працівниками, їх у нас 302", – додав Іван Киричик.



Що відомо про приватизацію "Волиньторфу"



Вперше до переліку об'єктів на приватизацію "Волиньторф" потрапив ще 2019-го. Відтоді місцеві органи влади і працівники підприємства неодноразово скеровували звернення і просили залишити підприємство у державній власності.



У листопаді 2022-го Міненерго звернулося до Кабміну з пропозицією дати доручення Фонду держмайна підготувати проєкт акту щодо припинення приватизації "Волиньторфу".



11 січня 2023 року Уряд ухвалив рішення щодо призупинення приватизації державного підприємства "Волиньторф" та передачу його під управління Міненерго, але станом на квітень документ був не підписаний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фонд держмайна України виставив на приватизацію державне підприємство "Волиньторф". Торги відбудуться 6 жовтня на сайті Prozorro.Продажі.Як йдеться на сайті Фонду Держмайна, стартова ціна підприємства — 190,2 мільйона гривень, пише Суспільне Загалом на продаж виставили 109 одиниць нерухомого майна – це виробничі, складські, адміністративні приміщення, загальною площею понад 21 тис. кв. м.Зі слів керівника підприємства, про те, що "Волиньторф" виставили на торги дізналися 11 вересня, коли на сайті опублікували інформацію.Про те, що державне підприємство готують до приватизації, знали раніше та відстоювали позицію про те, щоб прибуткове підприємство залишилось державним."Писали звернення на ім'я президента, Уряду, Фонду держмайна. Депутати всіх рівнів також лобіювали те, щоб підприємство не приватизовували, а воно залишилось державним. До нас не дослухались", – сказав Іван Киричик.Зі слів керівника, "Волиньторф" наразі є прибутковим і виготовляє торф для низки комунальних закладів, зокрема шкіл, садочків та лікарень, які опалюються альтернативним видом палива.За перше півріччя 2023 року підприємство отримало 90,4 млн грн доходу, за весь 2022 рік – 200 млн грн. За січень-червень 2023 року "Волиньторф" заробив 6,2 млн грн чистого прибутку, а за весь 2022 рік – 10,6 млн грн."Наразі невідомо на яких умовах з громадами співпрацюватиме новий власник. Якою буде ціна на торфобрикет напередодні опалювального сезону та що буде з працівниками, їх у нас 302", – додав Іван Киричик.Вперше до переліку об'єктів на приватизацію "Волиньторф" потрапив ще 2019-го. Відтоді місцеві органи влади і працівники підприємства неодноразово скеровували звернення і просили залишити підприємство у державній власності.У листопаді 2022-го Міненерго звернулося до Кабміну з пропозицією дати доручення Фонду держмайна підготувати проєкт акту щодо припинення приватизації "Волиньторфу".11 січня 2023 року Уряд ухвалив рішення щодо призупинення приватизації державного підприємства "Волиньторф" та передачу його під управління Міненерго, але станом на квітень документ був не підписаний.

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