Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Максим Бірук

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Максим Бірук
На війні з російськими окупантами загинув воїн з Волині Максим Бірук.

Про це повідомили у Забродівській громаді.

"Із глибокою скорботою сповіщаємо про втрату ще одного нашого Героя-земляка, жителя села Замшани, гранатометника Бірука Максима Віталійовича, 1985 року народження. Максим Бірук був призваний на військову службу 24 лютого 2022 року, загинув 11 вересня 2023 року під час бойових дій, захищаючи Батьківщину. Низький уклін, вічна і світла пам'ять захиснику України! Найщиріші співчуття батькам, усім рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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