Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 13–17 вересня
Сьогодні, 15:08
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
13 вересня о 18:00 на камерній сцені театру відбудеться мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко.
Це історія героєм якої, можливо, свого часу був кожен із нас. Вона. Він. Любов. Людська трагедія на межі з комедією. Чи можна вимріяти, або ж замовити її, рятуючись від беззмістовного існування?
15 вересня о 18:00 на камерній сцені театру – драматична поема «На полі крові» Лесі Українки.
«Глуха містина в околиці Єрусалимській. Попід глинищем, серед колючих хащів та червонястого бур’яну, що росте на солонці, розчищено невеличку нивку, але скільки кривих дерев з червоною корою зоставлено зрідка по ній». На такому клаптику мертвої землі Леся Українка звела «найбільшого зрадника історії» – Юду, та нікому невідомого Чоловіка. Філософська вистава, яка «відкриває очі» на поняття зради і вирішує проблему зрадництва. За тисячі років люди забули, де шукати правду. У Святому Письмі, чи у нашому житті?», – описують виставу самі ж театрали.
Вже у найближчі вихідні театр відкриває 84 театральний сезон, тож відбудуться вистави і на основній сцені.
Розпочнуть його прем'єрою комедії «Шахрайки» Наталії Уварової 16 та 17 вересня о 18:00.
17 вересня о 12:00 на основній сцені театру покажуть казку для дітей «Котигорошко» Анатолія Шияна.
«Вірний, кмітливий та витривалий, а найголовніше – неймовірно сильний український супергерой. Він навчить, щонайменше, вибачати попри усі незгоди, бо для нього сімейні цінності – найважливіші», – йдеться в описі до вистави.
Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням https://teatr.volyn.ua/.
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13 вересня о 18:00 на камерній сцені театру відбудеться мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко.
Це історія героєм якої, можливо, свого часу був кожен із нас. Вона. Він. Любов. Людська трагедія на межі з комедією. Чи можна вимріяти, або ж замовити її, рятуючись від беззмістовного існування?
15 вересня о 18:00 на камерній сцені театру – драматична поема «На полі крові» Лесі Українки.
«Глуха містина в околиці Єрусалимській. Попід глинищем, серед колючих хащів та червонястого бур’яну, що росте на солонці, розчищено невеличку нивку, але скільки кривих дерев з червоною корою зоставлено зрідка по ній». На такому клаптику мертвої землі Леся Українка звела «найбільшого зрадника історії» – Юду, та нікому невідомого Чоловіка. Філософська вистава, яка «відкриває очі» на поняття зради і вирішує проблему зрадництва. За тисячі років люди забули, де шукати правду. У Святому Письмі, чи у нашому житті?», – описують виставу самі ж театрали.
Вже у найближчі вихідні театр відкриває 84 театральний сезон, тож відбудуться вистави і на основній сцені.
Розпочнуть його прем'єрою комедії «Шахрайки» Наталії Уварової 16 та 17 вересня о 18:00.
17 вересня о 12:00 на основній сцені театру покажуть казку для дітей «Котигорошко» Анатолія Шияна.
«Вірний, кмітливий та витривалий, а найголовніше – неймовірно сильний український супергерой. Він навчить, щонайменше, вибачати попри усі незгоди, бо для нього сімейні цінності – найважливіші», – йдеться в описі до вистави.
Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням https://teatr.volyn.ua/.
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