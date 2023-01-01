Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 13–17 вересня

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 13–17 вересня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

13 вересня о 18:00 на камерній сцені театру відбудеться мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко.

Це історія героєм якої, можливо, свого часу був кожен із нас. Вона. Він. Любов. Людська трагедія на межі з комедією. Чи можна вимріяти, або ж замовити її, рятуючись від беззмістовного існування?

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 13–17 вересня


15 вересня о 18:00 на камерній сцені театру – драматична поема «На полі крові» Лесі Українки.

«Глуха містина в околиці Єрусалимській. Попід глинищем, серед колючих хащів та червонястого бур’яну, що росте на солонці, розчищено невеличку нивку, але скільки кривих дерев з червоною корою зоставлено зрідка по ній». На такому клаптику мертвої землі Леся Українка звела «найбільшого зрадника історії» – Юду, та нікому невідомого Чоловіка. Філософська вистава, яка «відкриває очі» на поняття зради і вирішує проблему зрадництва. За тисячі років люди забули, де шукати правду. У Святому Письмі, чи у нашому житті?», – описують виставу самі ж театрали.

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 13–17 вересня


Вже у найближчі вихідні театр відкриває 84 театральний сезон, тож відбудуться вистави і на основній сцені.

Розпочнуть його прем'єрою комедії «Шахрайки» Наталії Уварової 16 та 17 вересня о 18:00.

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 13–17 вересня


17 вересня о 12:00 на основній сцені театру покажуть казку для дітей «Котигорошко» Анатолія Шияна.

«Вірний, кмітливий та витривалий, а найголовніше – неймовірно сильний український супергерой. Він навчить, щонайменше, вибачати попри усі незгоди, бо для нього сімейні цінності – найважливіші», – йдеться в описі до вистави.

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 13–17 вересня


Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням https://teatr.volyn.ua/.

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Теги: театр, анонс
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