Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 13–17 вересня





13 вересня о 18:00 на камерній сцені театру відбудеться мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко.



Це історія героєм якої, можливо, свого часу був кожен із нас. Вона. Він. Любов. Людська трагедія на межі з комедією. Чи можна вимріяти, або ж замовити її, рятуючись від беззмістовного існування?







15 вересня о 18:00 на камерній сцені театру – драматична поема «На полі крові» Лесі Українки.



«Глуха містина в околиці Єрусалимській. Попід глинищем, серед колючих хащів та червонястого бур’яну, що росте на солонці, розчищено невеличку нивку, але скільки кривих дерев з червоною корою зоставлено зрідка по ній». На такому клаптику мертвої землі Леся Українка звела «найбільшого зрадника історії» – Юду, та нікому невідомого Чоловіка. Філософська вистава, яка «відкриває очі» на поняття зради і вирішує проблему зрадництва. За тисячі років люди забули, де шукати правду. У Святому Письмі, чи у нашому житті?», – описують виставу самі ж театрали.







Вже у найближчі вихідні театр відкриває 84 театральний сезон, тож відбудуться вистави і на основній сцені.



Розпочнуть його прем'єрою комедії «Шахрайки» Наталії Уварової 16 та 17 вересня о 18:00.







17 вересня о 12:00 на основній сцені театру покажуть казку для дітей «Котигорошко» Анатолія Шияна.



«Вірний, кмітливий та витривалий, а найголовніше – неймовірно сильний український супергерой. Він навчить, щонайменше, вибачати попри усі незгоди, бо для нього сімейні цінності – найважливіші», – йдеться в описі до вистави.







Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.на камерній сцені театру відбудеться мелодраматична комедіяЦе історія героєм якої, можливо, свого часу був кожен із нас. Вона. Він. Любов. Людська трагедія на межі з комедією. Чи можна вимріяти, або ж замовити її, рятуючись від беззмістовного існування?на камерній сцені театру – драматична поемаЛесі Українки.«Глуха містина в околиці Єрусалимській. Попід глинищем, серед колючих хащів та червонястого бур’яну, що росте на солонці, розчищено невеличку нивку, але скільки кривих дерев з червоною корою зоставлено зрідка по ній». На такому клаптику мертвої землі Леся Українка звела «найбільшого зрадника історії» – Юду, та нікому невідомого Чоловіка. Філософська вистава, яка «відкриває очі» на поняття зради і вирішує проблему зрадництва. За тисячі років люди забули, де шукати правду. У Святому Письмі, чи у нашому житті?», – описують виставу самі ж театрали.Вже у найближчі вихідні театр відкриває 84 театральний сезон, тож відбудуться вистави і на основній сцені.Розпочнуть його прем'єрою комедіїна основній сцені театру покажуть казку для дітей«Вірний, кмітливий та витривалий, а найголовніше – неймовірно сильний український супергерой. Він навчить, щонайменше, вибачати попри усі незгоди, бо для нього сімейні цінності – найважливіші», – йдеться в описі до вистави.Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням https://teatr.volyn.ua/

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію