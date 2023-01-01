На Волині рідним Героя Володимира Вавелюка вручили його посмертну нагороду

Володимира Вавелюка вручили його посмертну нагороду.



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Сьогодні, 12 вересня, секретар Прилісненської ради Павло Мельничук та старший інструктор відділення рекрутингу та комплектування Першого відділу К-Каширського РТЦК та СП сержант Іван Зайчук побували у с.Галузія щоб передати особливу нагороду родині загиблого матроса Вавелюка Володимира Анатолійовича.



За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджено нагрудним знаком «За зразкову службу».



Володимир удостоєний цієї нагороди ще при житті, на жаль, за нього високу державну відзнаку отримала дружина Олена та син Максим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рідним загиблого воїнавручили його посмертну нагороду.Про це повідомили у Прилісненській громаді.Сьогодні, 12 вересня, секретар Прилісненської радита старший інструктор відділення рекрутингу та комплектування Першого відділу К-Каширського РТЦК та СП сержантпобували у с.Галузія щоб передати особливу нагороду родині загиблого матроса Вавелюка Володимира Анатолійовича.За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджено нагрудним знаком «За зразкову службу».Володимир удостоєний цієї нагороди ще при житті, на жаль, за нього високу державну відзнаку отримала дружина Олена та син Максим.

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