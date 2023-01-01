У Луцьку п'яний водій скоїв аварію та хотів втекти з місця ДТП

У Луцьку п'яний водій скоїв аварію та хотів втекти з місця ДТП
У Луцьку нетверезий водій на Renault скоїв дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Це сталося сьогодні, 12 вересня, близько 11-ї години. В поліцію зателефонував чоловік та повідомив, що саме їхав вулицею Ковельською на своєму авто марки Volvo. Раптом у його автомобіль врізався інший, що рухалося позаду.

Заявник вийшов з транспортного засобу, щоб з’ясувати ситуацію та помітив, що винуватець ДТП перебуває в алкогольному сп’янінні.

Останній навіть хотів покинути місце ДТП, проте керманич Volvo не дозволив йому це зробити та затримав чоловіка до приїзду охоронців порядку.

Коли поліцейські прибули за вказаною адресою, то й справді виявили, що керманич Renault — нетверезий. Цю очевидну річ підтвердив і прилад Drager, який дав результат 2,96 проміле. Такий показник, до слова, перевищує максимально допустиму норму у майже 15 разів.
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію та хотів втекти з місця ДТП

На громадянина патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Луцьк, ДТП, водій
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