На Волині одружилась закохана пара спортсменів. ФОТО

На Волині одружилась закохана пара спортсменів. ФОТО
На Волині одружилась незвичайна закохана пара спортсменів.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

"Сьогодні вітали із одруженням непересічну для Ковеля пару - Олю Яренчук і Вадима Усатого. Це знані у нашому місті та на теренах Волині активісти, громадські діячі і спортсмени, що займаються боча. Обоє пересуваються на кріслах колісних і своїм прикладом доводять - немає нічого неможливого. А з такою підтримкою від рідних та друзів - і поготів. Щиро радію і дуже вболіваю за молоду сім’ю Усатих. Щасливого подружнього життя!" - йдеться в повідомленні.
На Волині одружилась закохана пара спортсменів. ФОТО
На Волині одружилась закохана пара спортсменів. ФОТО
На Волині одружилась закохана пара спортсменів. ФОТО
На Волині одружилась закохана пара спортсменів. ФОТО
На Волині одружилась закохана пара спортсменів. ФОТО
На Волині одружилась закохана пара спортсменів. ФОТО

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Теги: Волинь, Ковель, одруження
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