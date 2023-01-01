На Волині одружилась закохана пара спортсменів. ФОТО
Сьогодні, 17:29
На Волині одружилась незвичайна закохана пара спортсменів.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Сьогодні вітали із одруженням непересічну для Ковеля пару - Олю Яренчук і Вадима Усатого. Це знані у нашому місті та на теренах Волині активісти, громадські діячі і спортсмени, що займаються боча. Обоє пересуваються на кріслах колісних і своїм прикладом доводять - немає нічого неможливого. А з такою підтримкою від рідних та друзів - і поготів. Щиро радію і дуже вболіваю за молоду сім’ю Усатих. Щасливого подружнього життя!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Сьогодні вітали із одруженням непересічну для Ковеля пару - Олю Яренчук і Вадима Усатого. Це знані у нашому місті та на теренах Волині активісти, громадські діячі і спортсмени, що займаються боча. Обоє пересуваються на кріслах колісних і своїм прикладом доводять - немає нічого неможливого. А з такою підтримкою від рідних та друзів - і поготів. Щиро радію і дуже вболіваю за молоду сім’ю Усатих. Щасливого подружнього життя!" - йдеться в повідомленні.
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