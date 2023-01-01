Бійця з Волині Сергія Солов`янчика нагородили відзнакою «За взірцевість у військовій службі»
Сьогодні, 18:12
Захисника з Волині Сергія Солов`янчика нагородили відзнакою «За взірцевість у військовій службі».
Про це повідомили у Прилісненській громаді.
Почесним нагрудним знаком "За взірцевість у військовій службі" III ступеня нагородили жителя села Тоболи Солов'янчика Сергія Степановича, який проходив службу в Збройних силах України.
Разом із Сергієм отримати державну нагороду прийшли дружина, діти та його батько.
Присутні висловили слова вдячності Сергію за несення військової служби, захист української землі та побажали міцного здоров'я та перемоги незалежній Україні.
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Про це повідомили у Прилісненській громаді.
Почесним нагрудним знаком "За взірцевість у військовій службі" III ступеня нагородили жителя села Тоболи Солов'янчика Сергія Степановича, який проходив службу в Збройних силах України.
Разом із Сергієм отримати державну нагороду прийшли дружина, діти та його батько.
Присутні висловили слова вдячності Сергію за несення військової служби, захист української землі та побажали міцного здоров'я та перемоги незалежній Україні.
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