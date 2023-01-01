Опублікували відео, як батальйон «Волинь» нищить рашистів у Роботиному

Опублікували відео, як батальйон «Волинь» нищить рашистів у Роботиному
У Мережі з’явилося відео із роботою військовослужбовців окремого батальйону «Волинь» із зачистки від окупантів села Роботине на півдні.

Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.

«Як бійці 3-й окремий батальйон «Волинь» УДА допомагають окупантам покинути населений пункт Роботине і цей світ — назавжди!» - йдеться у коментарі до відео.



Нагадаємо, російсько-окупаційні війська почали перекидати під село Роботине Пологівського району Запорізької області підкріплення з інших ділянок фронту.

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Теги: Роботине, ЗСУ
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