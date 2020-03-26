На хабарі погорів депутат Волиньради
Сьогодні, 20:00
На одержанні чималого хабара у Володимирі правоохоронці затримали директора спортивного ліцею, депутата облради Володимира Кошельника.
Про це Інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
За даними джерел, чоловіка затримали працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та НАБУ.
Загальна сума, яка фігурує у справі, вимірюється десятками тисяч доларів.
Подробиці резонансної справи – згодом.
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Про це Інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
За даними джерел, чоловіка затримали працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та НАБУ.
Загальна сума, яка фігурує у справі, вимірюється десятками тисяч доларів.
Подробиці резонансної справи – згодом.
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