На хабарі погорів депутат Волиньради

На хабарі погорів депутат Волиньради
На одержанні чималого хабара у Володимирі правоохоронці затримали директора спортивного ліцею, депутата облради Володимира Кошельника.

Про це Інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

За даними джерел, чоловіка затримали працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та НАБУ.

Загальна сума, яка фігурує у справі, вимірюється десятками тисяч доларів.

Подробиці резонансної справи – згодом.

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Теги: хабар, Володимир
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