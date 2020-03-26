На хабарі погорів депутат Волиньради

Володимира Кошельника.



Про це Інформаційному агентству «ВолиньPost» стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.



За даними джерел, чоловіка затримали працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та НАБУ.



Загальна сума, яка фігурує у справі, вимірюється десятками тисяч доларів.



Подробиці резонансної справи – згодом.



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