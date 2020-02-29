Помер собака, якого врятували після обстрілу Сум
Сьогодні, 19:43
Пес, якого вдалося врятувати після обстрілу окупантами Сум, таки загинув, хоча ветеринари робили все можливе для порятунку його життя.
Про це у фейсбуці повідомляє UAnimals.
Лікар повідомив, що травми собаки були дуже серйозними. Орієнтовний вік тварини — 10 років, тож їй було складно боротися з пораненнями та стресом від обстрілу.
На відео — собака вчора, 11 вересня. Сьогодні його вже немає.
Нагадаємо, що 8 вересня російська ракета влучила в житлові будинки у Сумах. Надзвичайники врятували двох людей і цього собаку. Жінка, яку визволили з-під завалів, згодом померла у лікарні.
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Про це у фейсбуці повідомляє UAnimals.
Лікар повідомив, що травми собаки були дуже серйозними. Орієнтовний вік тварини — 10 років, тож їй було складно боротися з пораненнями та стресом від обстрілу.
На відео — собака вчора, 11 вересня. Сьогодні його вже немає.
Нагадаємо, що 8 вересня російська ракета влучила в житлові будинки у Сумах. Надзвичайники врятували двох людей і цього собаку. Жінка, яку визволили з-під завалів, згодом померла у лікарні.
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