Атака на Суми: росія поцілила у житловий сектор, людей витягували з-під завалів. ВІДЕО
Сьогодні, 09:18
Вранці 8 вересня внаслідок удару, нанесеного по місту Суми, зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян.
Про це повідомляє ДСНС України.
До місця події негайно прибули рятувальники. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.
Під уламками перебували дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 року народження) та жінку (1958 року народження).
Пожежу ліквідували. Роботи тривають.
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Про це повідомляє ДСНС України.
До місця події негайно прибули рятувальники. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.
Під уламками перебували дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 року народження) та жінку (1958 року народження).
Пожежу ліквідували. Роботи тривають.
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