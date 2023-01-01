Загинув поліцейський, багато травмованих: у Кривому Розі ракети влучили в адмінбудівлю поліції
Сьогодні, 10:12
Росія вранці 8 вересня нанесла ракетний удар по середмістю Кривогу Рогу. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції.
Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє керівництво МВС України.
Надзвичайники на місці прильоту гасять пожежу площею 200 квадратних метрів.
Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи.
Станом на 10:00 у МВС повідомили, що кількість травмованих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб.
Місцевих просять не наближатися до місця роботи екстрених служб у цілях безпеки.
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Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє керівництво МВС України.
Надзвичайники на місці прильоту гасять пожежу площею 200 квадратних метрів.
Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи.
Станом на 10:00 у МВС повідомили, що кількість травмованих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб.
Місцевих просять не наближатися до місця роботи екстрених служб у цілях безпеки.
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