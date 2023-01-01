Скільки окупантів, танків та іншої техніки знищили українські оборонці за добу
Сьогодні, 09:35
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 267 540 російських військових, зокрема 640 — лише за вчора, 7 вересня.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 вересня.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:
• танки — 4529 (+23 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8726 (+23);
• артилерійські системи — 5753 (+31);
• реактивні системи залпового вогню — 754 (+1);
• засоби протиповітряної оборони — 507 (+1);
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4570 (+29);
• крилаті ракети — 1455;
• кораблі й катери — 19;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 8264 (+47);
• спеціальна техніка — 860 (+1).
Ці дані не остаточні та ще уточнюються.
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.
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Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 вересня.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:
• танки — 4529 (+23 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8726 (+23);
• артилерійські системи — 5753 (+31);
• реактивні системи залпового вогню — 754 (+1);
• засоби протиповітряної оборони — 507 (+1);
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4570 (+29);
• крилаті ракети — 1455;
• кораблі й катери — 19;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 8264 (+47);
• спеціальна техніка — 860 (+1).
Ці дані не остаточні та ще уточнюються.
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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