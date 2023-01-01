Скільки окупантів, танків та іншої техніки знищили українські оборонці за добу

Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 267 540 російських військових, зокрема 640 — лише за вчора, 7 вересня.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 вересня.Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:• танки — 4529 (+23 за вчора);• бойові броньовані машини — 8726 (+23);• артилерійські системи — 5753 (+31);• реактивні системи залпового вогню — 754 (+1);• засоби протиповітряної оборони — 507 (+1);• літаки — 315;• гелікоптери — 316;• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4570 (+29);• крилаті ракети — 1455;• кораблі й катери — 19;• автомобільна техніка та автоцистерни — 8264 (+47);• спеціальна техніка — 860 (+1).Ці дані не остаточні та ще уточнюються.Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.