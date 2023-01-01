Росія поцілила ракетами по Запоріжжю





Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



Попередньо, армія рф атакувала місто балістичними ракетами. Відомо про щонайменше одну постраждалу людину.



Вибуховою хвилею у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна. Підрахунок пошкоджень триває, розповів виконувач обов’язків міського голови та секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти вранці 8 вересня поцілили кількома ракетами по об'єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністраціїПопередньо, армія рф атакувала місто балістичними ракетами. Відомо про щонайменше одну постраждалу людину.Вибуховою хвилею у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна. Підрахунок пошкоджень триває, розповів виконувач обов’язків міського голови та секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

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