Росія поцілила ракетами по Запоріжжю

Росія поцілила ракетами по Запоріжжю
Російські окупанти вранці 8 вересня поцілили кількома ракетами по об'єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Попередньо, армія рф атакувала місто балістичними ракетами. Відомо про щонайменше одну постраждалу людину.

Вибуховою хвилею у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна. Підрахунок пошкоджень триває, розповів виконувач обов’язків міського голови та секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

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Теги: Запоріжжя
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