У Луцьку хочуть перейменувати 7 вулиць, стартували обговорення

У Луцьку хочуть перейменувати 7 вулиць, стартували обговорення
У Луцькій територіальній громаді стартували громадські обговорення пропозицій щодо перейменування вулиць.

Наразі планують перейменувати сім назв вулиць. Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

Про початок проведення громадського обговорення пропозицій щодо перейменування вулиць у місті Луцьку повідомили 7 вересня.

У міськраді вулицю Левітана пропонують на Ленкавського Степана, Щусева на Гузара Любомира, Сєченова (частина) на Митрополита Сікорського, Сєченова (частина) на Богуна Івана (провулок), Трункіна на Івахіва Василя, Проектована вулиця може стати вулицею Гетьмана Орлика Пилипа, а вулиця Крилова може називатися на честь Пясецького Вальдемара.

Пропозиції (зауваження) подаються у письмовій формі на адресу: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35 та на платформу електронної демократії за посиланням https://consult.e-dem.ua/0710100000 (тел. 777 864) протягом 2 місяців з дня оприлюднення цього оголошення. Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Громадські обговорення відбудуться 24 жовтня 2023 року о 15.00 в приміщенні залу засідань Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за адресою м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35.

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Теги: Луцьк, перейменування, обговорення
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