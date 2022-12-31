Волинські комунальники отримали обладнання з Німеччини. ФОТО

У Ковель з міста Барзінгхаузен прибув черговий гуманітарний вантаж. З-поміж іншого, наші партнери передали частину обладнання з пакета безкоштовної допомоги від GIZ, що фінансується Федеральним урядом Німеччини для українських міст, які мають побратимів у Німеччині.Про це повідомляють у Ковельській міській раді.“Наші партнери з перших днів війни багато допомагають місту. Ми суттєво підсилили технікою та обладнанням комунальні підприємства. Приємний бонус Ковель отримав від німецьких міст – Саарбрюкена та Барзінгхаузена, які подбали про два пакети допомоги. Мікроавтобус Форд Транзит ми привезли ще в липні. Очікуємо ще на іншу заявлену техніку. Велике спасибі меру Барзінгхаузена Хеннінгу Шуенгофу, Саарбрюкена – Уве Кондрадту та їх командам, що вони знайшли час, доклали зусиль, аби все це спрацювало”, – коментує міський голова Ігор Чайка.Усе обладнання передали РЖКП №1. Це – бензопили, відбійні молотки, різноманітні прилади, а також генератор потужністю 5 кВт.За словами начальника РЖКП №1 Віктора Солов’янчука, усе дуже продумано — до інструментів є комплектуючі, запас мастил, замінні блоки. Обладнання високоякісне, від відомих виробників."Ми дуже задоволені. Тут те, що необхідне нам у повсякденній роботі. Це – набори для столярів, покрівельників, сантехніків, механіків. Щиро вдячні нашим німецьким партнерам за такий подарунок", – додає він.