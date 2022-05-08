Волинські тероборонівці ювелірно «захопили» російський дрон

Волинські тероборонівці ювелірно «захопили» російський дрон
Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині за допомогою антидронової рушниці знешкодили та посадили ворожий безпілотник.

Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.

"Рашистський дрон усвідомив абсолютну безперспективність участі у війні на боці злочинного кремлівського режиму… і перейшов (точніше сказати, перелетів) на бік Збройних Сил України", - йдеться у дописі.

Сталося це завдяки старанням двох бійців другого взводу третьої роти 55 окремого батальйону 100 ОБр ТрО. Стрілець-гранатометник Іван та старший стрілець Микола саме перебували на бойовому чергуванні. Почувши «дзижчання» ворожого безпілотника, хлопці вміло застосували антидронову рушницю (незадовго до того придбану за кошти, зібрані небайдужими земляками). «Захопивши» DJI MAVIC 3 і змусивши його зависнути в повітрі, волинські тероборонівці «тримали» його доти, доки у тоді ще ворожої «пташки» не розрядився акумулятор.

«Посадити» дрон вдалося просто таки ювелірно – той не зазнав жодних пошкоджень. Звісно, спочатку зі «здобиччю» поводилися дуже обережно – адже в таких випадках можливі вкрай неприємні «сюрпризи» (як от захована всередині вибухівка!).

"Безпілотник ретельно перевірили, «перепрошили», підібрали до нього пульт керування… – І сталося диво – ворожий MAVIC перевтілився у вправного українського «сокола»! Якщо ж відкинути з цієї історії жарти, залишається суть – засоби радіоелектронної боротьби (один із них, так звану «пательню», ви бачите за спинами Івана та Миколи) рятують життя бійців, наближають Перемогу… і поповнюють парк наших безпілотників!" - повідомили тероборонівці.

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Теги: Волинь, війна, 100 ОБР ТРО, дрон
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