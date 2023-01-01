П’ята поспіль атака по Одещині: росія випустила десятки дронів

П’ята поспіль атака по Одещині: росія випустила десятки дронів
В ніч проти 8 вересня російські окупанти атакували Одеську область кількома групами ударних БпЛА "Шахед-136/131".

Як повідомляє Командування Повітряних Сил, пуски відбувалися з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – ТОТ, Крим). Частину дронів збити не вдалося.

"Усього зафіксовано пуски 20 "Шахедів" у напрямку Одещини. До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 16 "Шахед-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей", – йдеться в повідомленні.

Загалом цього тижня російські окупанти п’ять разів атакували Одеську область. Минулої ночі ворог завдав чергового удару по портах на півдні Одеської області. Пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля. Є постраждалий.

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Теги: Одещина, дрони
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