Росія вночі атакувала Одещину

Росія вночі атакувала Одещину
У ніч проти 7 вересня впродовж трьох годин російські окупанти атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок атаки «Шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.

Відомо, що постраждала одна цивільна людина: водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги.

На місці триває ліквідація наслідків атаки. Працюють усі необхідні служби.

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Теги: Одещина, атака, дрони
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