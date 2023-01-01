Росія вночі атакувала Одещину





Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Внаслідок атаки «Шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.



Відомо, що постраждала одна цивільна людина: водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги.



На місці триває ліквідація наслідків атаки. Працюють усі необхідні служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 7 вересня впродовж трьох годин російські окупанти атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів.Про це повідомив очільник обласної військової адміністраціїВнаслідок атаки «Шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.Відомо, що постраждала одна цивільна людина: водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги.На місці триває ліквідація наслідків атаки. Працюють усі необхідні служби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію