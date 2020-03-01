У кар'єрному хабі в Луцьку стартували безплатні курси масажу для жінок. ВІДЕО





Про це Ліна Галан.



З її слів, курси масажу триватимуть 1,5 місяця, для жінок вони безплатні.



Навчає основам масажу медсестра за освітою, лучанка Галина Сидорчук. Розповідає: тричі на тиждень на заняттях, а це 72 години, учасниці курсу відпрацьовуватимуть навички на моделях. 6 вересня викладачка показувала, як робити профілактичний масаж.



Галина Сидорчук розповіла: має 12 років досвіду роботи масажисткою. З її слів, за цей час розробила авторську методику, тому готова навчити жінок різних видів масажу та поділитися тонкощами роботи.



"Усього потрібно навчатися поступово. Це сезонна робота. Якщо в нас іде осінь – це в нас спина, якщо це йде літо – це в нас антицелюлітний, лімфодренажні. Мені подобається людям допомагати: зразу видно в людей, що на спині, їхній емоційний стан, психологічний", — говорить викладачка.



Учасницею курсів стала 44-річна Вікторія з Херсонської області. З квітня минулого року жінка з сім’єю переїхала до Луцька. Говорить: курси масажу для неї — це можливість започаткувати власну справу.



"Прийшла у Хаб, записалася. Спочатку ходила на психологічні курси, підтримка мені була. Зараз захотілося мені змінити свою професію з економіста на масажиста", — зазначила переселенка.



39-річна лучанка Ольга Лащук, яка також долучилася до навчального процесу, розповіла: зголосилася піти на курси масажу — бо це потреба її сім’ї, а ще — користь для здоров’я.



"В мене двоє дітей з особливими потребами і одна донька. Їй 16 років, вона не ходить. Я ще з її малого дитинства мріяла навчитися, як її правильно масажувати. Бо ми багато їздимо, займаємося реабілітацією. Я просто щаслива, що зможу їй допомогти. Для мене важливо, щоб я розуміла, що я роблю, аби не нашкодити", — каже жінка.



Вирішилися навчитися основ масажу мама двох дітей Тетяна Гапонюк. Каже: цей курс — новий досвід для неї.



"Я мама двох діток, вони мають проблеми зі здоров’ям. І масаж – це більше як для себе, для сім’ї, для рідних. Якісь там навички у мене були, але хотілося удосконалити, хотілося знати, як правильно робити", — каже учасниця навчання.



Навчальні курси фінансує фонд народонаселення ООН, розповіла координаторка "ВОНА хаб" у Луцьку Ліна Галан. З її слів, таке навчання для жінок, які виховують дітей з інвалідністю, безробітних та переселенок, організували через великий запит на цю професію.



"Тут одразу відпрацьовують і теорію, і практику. Окрім того, є можливість і працевлаштуватися одразу. Тобто, від наших жінок потребуємо ми знання, не покидати те, над чим почали працювати, для того, щоб потім професійно зростати і професійно надавати ці послуги", — сказала координаторка хабу.



За час повномасштабної війни, додала Ліна Галан, це перші курси масажу для жінок кар’єрного хабу в Луцькій громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розпочалися навчальні курси масажу від кар’єрного хабу "ВОНА хаб. Луцьк". Його учасницями стали семеро жінок.Про це Суспільному розповіла координаторкаЗ її слів, курси масажу триватимуть 1,5 місяця, для жінок вони безплатні.Навчає основам масажу медсестра за освітою, лучанка. Розповідає: тричі на тиждень на заняттях, а це 72 години, учасниці курсу відпрацьовуватимуть навички на моделях. 6 вересня викладачка показувала, як робити профілактичний масаж.Галина Сидорчук розповіла: має 12 років досвіду роботи масажисткою. З її слів, за цей час розробила авторську методику, тому готова навчити жінок різних видів масажу та поділитися тонкощами роботи."Усього потрібно навчатися поступово. Це сезонна робота. Якщо в нас іде осінь – це в нас спина, якщо це йде літо – це в нас антицелюлітний, лімфодренажні. Мені подобається людям допомагати: зразу видно в людей, що на спині, їхній емоційний стан, психологічний", — говорить викладачка.Учасницею курсів стала 44-річназ Херсонської області. З квітня минулого року жінка з сім’єю переїхала до Луцька. Говорить: курси масажу для неї — це можливість започаткувати власну справу."Прийшла у Хаб, записалася. Спочатку ходила на психологічні курси, підтримка мені була. Зараз захотілося мені змінити свою професію з економіста на масажиста", — зазначила переселенка.39-річна лучанка, яка також долучилася до навчального процесу, розповіла: зголосилася піти на курси масажу — бо це потреба її сім’ї, а ще — користь для здоров’я."В мене двоє дітей з особливими потребами і одна донька. Їй 16 років, вона не ходить. Я ще з її малого дитинства мріяла навчитися, як її правильно масажувати. Бо ми багато їздимо, займаємося реабілітацією. Я просто щаслива, що зможу їй допомогти. Для мене важливо, щоб я розуміла, що я роблю, аби не нашкодити", — каже жінка.Вирішилися навчитися основ масажу мама двох дітей. Каже: цей курс — новий досвід для неї."Я мама двох діток, вони мають проблеми зі здоров’ям. І масаж – це більше як для себе, для сім’ї, для рідних. Якісь там навички у мене були, але хотілося удосконалити, хотілося знати, як правильно робити", — каже учасниця навчання.Навчальні курси фінансує фонд народонаселення ООН, розповіла координаторка "ВОНА хаб" у Луцьку Ліна Галан. З її слів, таке навчання для жінок, які виховують дітей з інвалідністю, безробітних та переселенок, організували через великий запит на цю професію."Тут одразу відпрацьовують і теорію, і практику. Окрім того, є можливість і працевлаштуватися одразу. Тобто, від наших жінок потребуємо ми знання, не покидати те, над чим почали працювати, для того, щоб потім професійно зростати і професійно надавати ці послуги", — сказала координаторка хабу.За час повномасштабної війни, додала Ліна Галан, це перші курси масажу для жінок кар’єрного хабу в Луцькій громаді.

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