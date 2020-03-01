У кар'єрному хабі в Луцьку стартували безплатні курси масажу для жінок. ВІДЕО
Сьогодні, 08:01
У Луцьку розпочалися навчальні курси масажу від кар’єрного хабу "ВОНА хаб. Луцьк". Його учасницями стали семеро жінок.
Про це Суспільному розповіла координаторка Ліна Галан.
З її слів, курси масажу триватимуть 1,5 місяця, для жінок вони безплатні.
Навчає основам масажу медсестра за освітою, лучанка Галина Сидорчук. Розповідає: тричі на тиждень на заняттях, а це 72 години, учасниці курсу відпрацьовуватимуть навички на моделях. 6 вересня викладачка показувала, як робити профілактичний масаж.
Галина Сидорчук розповіла: має 12 років досвіду роботи масажисткою. З її слів, за цей час розробила авторську методику, тому готова навчити жінок різних видів масажу та поділитися тонкощами роботи.
"Усього потрібно навчатися поступово. Це сезонна робота. Якщо в нас іде осінь – це в нас спина, якщо це йде літо – це в нас антицелюлітний, лімфодренажні. Мені подобається людям допомагати: зразу видно в людей, що на спині, їхній емоційний стан, психологічний", — говорить викладачка.
Учасницею курсів стала 44-річна Вікторія з Херсонської області. З квітня минулого року жінка з сім’єю переїхала до Луцька. Говорить: курси масажу для неї — це можливість започаткувати власну справу.
"Прийшла у Хаб, записалася. Спочатку ходила на психологічні курси, підтримка мені була. Зараз захотілося мені змінити свою професію з економіста на масажиста", — зазначила переселенка.
39-річна лучанка Ольга Лащук, яка також долучилася до навчального процесу, розповіла: зголосилася піти на курси масажу — бо це потреба її сім’ї, а ще — користь для здоров’я.
"В мене двоє дітей з особливими потребами і одна донька. Їй 16 років, вона не ходить. Я ще з її малого дитинства мріяла навчитися, як її правильно масажувати. Бо ми багато їздимо, займаємося реабілітацією. Я просто щаслива, що зможу їй допомогти. Для мене важливо, щоб я розуміла, що я роблю, аби не нашкодити", — каже жінка.
Вирішилися навчитися основ масажу мама двох дітей Тетяна Гапонюк. Каже: цей курс — новий досвід для неї.
"Я мама двох діток, вони мають проблеми зі здоров’ям. І масаж – це більше як для себе, для сім’ї, для рідних. Якісь там навички у мене були, але хотілося удосконалити, хотілося знати, як правильно робити", — каже учасниця навчання.
Навчальні курси фінансує фонд народонаселення ООН, розповіла координаторка "ВОНА хаб" у Луцьку Ліна Галан. З її слів, таке навчання для жінок, які виховують дітей з інвалідністю, безробітних та переселенок, організували через великий запит на цю професію.
"Тут одразу відпрацьовують і теорію, і практику. Окрім того, є можливість і працевлаштуватися одразу. Тобто, від наших жінок потребуємо ми знання, не покидати те, над чим почали працювати, для того, щоб потім професійно зростати і професійно надавати ці послуги", — сказала координаторка хабу.
За час повномасштабної війни, додала Ліна Галан, це перші курси масажу для жінок кар’єрного хабу в Луцькій громаді.
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Про це Суспільному розповіла координаторка Ліна Галан.
З її слів, курси масажу триватимуть 1,5 місяця, для жінок вони безплатні.
Навчає основам масажу медсестра за освітою, лучанка Галина Сидорчук. Розповідає: тричі на тиждень на заняттях, а це 72 години, учасниці курсу відпрацьовуватимуть навички на моделях. 6 вересня викладачка показувала, як робити профілактичний масаж.
Галина Сидорчук розповіла: має 12 років досвіду роботи масажисткою. З її слів, за цей час розробила авторську методику, тому готова навчити жінок різних видів масажу та поділитися тонкощами роботи.
"Усього потрібно навчатися поступово. Це сезонна робота. Якщо в нас іде осінь – це в нас спина, якщо це йде літо – це в нас антицелюлітний, лімфодренажні. Мені подобається людям допомагати: зразу видно в людей, що на спині, їхній емоційний стан, психологічний", — говорить викладачка.
Учасницею курсів стала 44-річна Вікторія з Херсонської області. З квітня минулого року жінка з сім’єю переїхала до Луцька. Говорить: курси масажу для неї — це можливість започаткувати власну справу.
"Прийшла у Хаб, записалася. Спочатку ходила на психологічні курси, підтримка мені була. Зараз захотілося мені змінити свою професію з економіста на масажиста", — зазначила переселенка.
39-річна лучанка Ольга Лащук, яка також долучилася до навчального процесу, розповіла: зголосилася піти на курси масажу — бо це потреба її сім’ї, а ще — користь для здоров’я.
"В мене двоє дітей з особливими потребами і одна донька. Їй 16 років, вона не ходить. Я ще з її малого дитинства мріяла навчитися, як її правильно масажувати. Бо ми багато їздимо, займаємося реабілітацією. Я просто щаслива, що зможу їй допомогти. Для мене важливо, щоб я розуміла, що я роблю, аби не нашкодити", — каже жінка.
Вирішилися навчитися основ масажу мама двох дітей Тетяна Гапонюк. Каже: цей курс — новий досвід для неї.
"Я мама двох діток, вони мають проблеми зі здоров’ям. І масаж – це більше як для себе, для сім’ї, для рідних. Якісь там навички у мене були, але хотілося удосконалити, хотілося знати, як правильно робити", — каже учасниця навчання.
Навчальні курси фінансує фонд народонаселення ООН, розповіла координаторка "ВОНА хаб" у Луцьку Ліна Галан. З її слів, таке навчання для жінок, які виховують дітей з інвалідністю, безробітних та переселенок, організували через великий запит на цю професію.
"Тут одразу відпрацьовують і теорію, і практику. Окрім того, є можливість і працевлаштуватися одразу. Тобто, від наших жінок потребуємо ми знання, не покидати те, над чим почали працювати, для того, щоб потім професійно зростати і професійно надавати ці послуги", — сказала координаторка хабу.
За час повномасштабної війни, додала Ліна Галан, це перші курси масажу для жінок кар’єрного хабу в Луцькій громаді.
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