Гаряче харчування у луцьких школах не здорожчало: хто харчуватиметься безплатно. ВІДЕО





Розповів Віталій Бондар.



З його слів, у школах Луцької тергромади навчається понад 32 800 учнів, більша частина з яких отримують гаряче харчування у їдальнях. Десята частина школярів має пільгу і харчується безплатно, каже Віталій Бондар. На це до кінця року в міському бюджеті заклали понад три мільйони гривень.



В їдальні гімназії № 19 двоє кухарів готують для двох сотень школярів, розповідає завідувачка їдальні та водночас кухарка Леся Савчук. З її слів, є учні, які приходять зі своєю їжею, дехто – купує булочки в їдальні.



Аби поїли усі діти, гаряче харчування організовують під час різних перерв, каже директорка навчального закладу Анжела Масиник.



"Харчуємо 170 учнів початкової школи та 75 дітей, які харчуються за кошти Луцької міської ради, тобто, безплатно. Зросла кількість учнів за пільговими категоріями", – розповідає керівниця гімназії.



З її слів, безплатно харчуються діти мобілізованих військовослужбовців, внутрішньопереміщені школярі, діти з інклюзією, діти, батьки яких отримали поранення під час виконання бойових дій, батьки, яких зникли безвісти, загинули або ж перебувають у російському полоні, також користуються пільгами малозабезпечені.



Діти розповіли Суспільному, як їм смакує їжа у шкільній їдальні.



Що відомо про вартість гарячого харчування у луцьких школах

Востаннє вартість гарячих обідів для луцьких школярів зросла з другого семестру 2023 року. Порція подорожчала на п'ять гривень та стала вартувати 40 гривень.



У першому семестрі навчального року 2022/2023 в Луцькій громаді розширили перелік категорій дітей, які безплатно харчуються у школах. Щоденний обід одного учня обходився у 35 гривень.



З 10 січня 2022-го у школах Луцької громади для учнів ввели нове меню і збільшили вартість харчування на 10 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Гарячі сніданки у школах Луцької громади не здорожчали. Вартість харчування школяра становить 40 гривень на день. Для дітей групи продовженого дня, які також обідають, це коштує додаткових 35 гривень.Розповів Суспільному керівник міського департаменту освітиЗ його слів, у школах Луцької тергромади навчається понад 32 800 учнів, більша частина з яких отримують гаряче харчування у їдальнях. Десята частина школярів має пільгу і харчується безплатно, каже Віталій Бондар. На це до кінця року в міському бюджеті заклали понад три мільйони гривень.В їдальні гімназії № 19 двоє кухарів готують для двох сотень школярів, розповідає завідувачка їдальні та водночас кухарка Леся Савчук. З її слів, є учні, які приходять зі своєю їжею, дехто – купує булочки в їдальні.Аби поїли усі діти, гаряче харчування організовують під час різних перерв, каже директорка навчального закладу"Харчуємо 170 учнів початкової школи та 75 дітей, які харчуються за кошти Луцької міської ради, тобто, безплатно. Зросла кількість учнів за пільговими категоріями", – розповідає керівниця гімназії.З її слів, безплатно харчуються діти мобілізованих військовослужбовців, внутрішньопереміщені школярі, діти з інклюзією, діти, батьки яких отримали поранення під час виконання бойових дій, батьки, яких зникли безвісти, загинули або ж перебувають у російському полоні, також користуються пільгами малозабезпечені.Діти розповіли Суспільному, як їм смакує їжа у шкільній їдальні.Що відомо про вартість гарячого харчування у луцьких школахВостаннє вартість гарячих обідів для луцьких школярів зросла з другого семестру 2023 року. Порція подорожчала на п'ять гривень та стала вартувати 40 гривень.У першому семестрі навчального року 2022/2023 в Луцькій громаді розширили перелік категорій дітей, які безплатно харчуються у школах. Щоденний обід одного учня обходився у 35 гривень.З 10 січня 2022-го у школах Луцької громади для учнів ввели нове меню і збільшили вартість харчування на 10 гривень.

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