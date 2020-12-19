У Шотландії невідомі молодики напали на трьох українських підлітків





Про це пише



“Хлопчики, двоє 13-річних і один 15-річний, постраждали після того, як у ніч на неділю до них підійшла група з восьми молодих людей у темному одязі”, − пише видання.



Напад стався у районі Ніддра на Мейнс Роуд. Один із 13-річних підлітків отримав ножове поранення, інший − рвану рану вуха, а 15-річного хлопця побили кулаками.



Поліція перевіряє камери відеоспостереження, щоб знайти винних у нападі, і шукає потенційних свідків.



“Я знаю, що під час нападу в цьому районі були люди, і я прошу їх зв’язатися з нами, щоб отримати будь-яку інформацію, яку вони можуть мати”, − сказав детектив Кейт Фейрберн.



Постраждалим хлопцям надали допомогу в лікарні, а про подію повідомили поліцію в понеділок.



Нагадаємо, 26 серпня у Німеччині невідомий напав на українських дітей. Він поскаржився, що діти розмовляють українською, а повинні говорити російською. Зловмисник потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і кинув його через поруччя в канал. Хлопець вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту. В результаті він отримав поранення голови та лівої стопи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У шотландському Единбурзі група молодиків напала на трьох українських підлітків. Поліція стверджує, що напад мав етнічну складову.Про це пише LB.ua з посиланням на BBC.“Хлопчики, двоє 13-річних і один 15-річний, постраждали після того, як у ніч на неділю до них підійшла група з восьми молодих людей у темному одязі”, − пише видання.Напад стався у районі Ніддра на Мейнс Роуд. Один із 13-річних підлітків отримав ножове поранення, інший − рвану рану вуха, а 15-річного хлопця побили кулаками.Поліція перевіряє камери відеоспостереження, щоб знайти винних у нападі, і шукає потенційних свідків.“Я знаю, що під час нападу в цьому районі були люди, і я прошу їх зв’язатися з нами, щоб отримати будь-яку інформацію, яку вони можуть мати”, − сказав детективПостраждалим хлопцям надали допомогу в лікарні, а про подію повідомили поліцію в понеділок.Нагадаємо, 26 серпня у Німеччині невідомий напав на українських дітей. Він поскаржився, що діти розмовляють українською, а повинні говорити російською. Зловмисник потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і кинув його через поруччя в канал. Хлопець вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту. В результаті він отримав поранення голови та лівої стопи.

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