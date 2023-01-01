У росії школярів вчитимуть поводитися з автоматом і керувати безпілотниками, – британська розвідка

У росії школярів вчитимуть поводитися з автоматом і керувати безпілотниками, – британська розвідка
Росія за допомогою нової навчальної програми нав’язує учням пропаганду війни в Україні, нові погляди на історію та запроваджує військові навички, щоб скоротити час підготовки до подальшої мобілізації.

Про це в соцмережі Х (колишній Твіттер) повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки, передає Укрінформ.

Як зазначається у зведенні, новий навчальний рік у росії розпочався за новою навчальною програмою, що включає як військові навички, так і погляд Кремля на історію України.

Наголошується, що теми оновленого іспиту з історії країни включають "возз'єднання" Криму з росією і "Спеціальну військову операцію" в Україні. Російський парламент затвердив навчальну програму минулого року.

Один з елементів, "Основи безпеки життєдіяльності", орієнтований на старшокласників і включає модуль базової військової підготовки. Сюди входить поводження з автоматом Калашникова, використання ручних гранат, керування безпілотними літальними апаратами (БПЛА) і надання першої медичної допомоги на полі бою.

«Нова навчальна програма переслідує три цілі: ознайомити учнів з обґрунтуванням Кремля щодо "Спеціальної військової операції", прищепити учням військове мислення і скоротити час підготовки до подальшої мобілізації та розгортання», - вважає розвідка.

Впровадження роботи з використанням БПЛА свідчить про їх зростаючу важливість на полі бою і про уроки, отримані безпосередньо з конфлікту в Україні.

У попередньому зведенні розвідка Британії заявляла, що російські спецслужби використовують шкідливе програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel, намагаючись проникнути в додатки, якими користуються українські військові, аби знайти секретну інформацію.

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Теги: Росія, Україна, війна
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