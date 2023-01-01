У росії школярів вчитимуть поводитися з автоматом і керувати безпілотниками, – британська розвідка





Про це в соцмережі Х (колишній Твіттер) повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки, передає



Як зазначається у зведенні, новий навчальний рік у росії розпочався за новою навчальною програмою, що включає як військові навички, так і погляд Кремля на історію України.



Наголошується, що теми оновленого іспиту з історії країни включають "возз'єднання" Криму з росією і "Спеціальну військову операцію" в Україні. Російський парламент затвердив навчальну програму минулого року.



Один з елементів, "Основи безпеки життєдіяльності", орієнтований на старшокласників і включає модуль базової військової підготовки. Сюди входить поводження з автоматом Калашникова, використання ручних гранат, керування безпілотними літальними апаратами (БПЛА) і надання першої медичної допомоги на полі бою.



«Нова навчальна програма переслідує три цілі: ознайомити учнів з обґрунтуванням Кремля щодо "Спеціальної військової операції", прищепити учням військове мислення і скоротити час підготовки до подальшої мобілізації та розгортання», - вважає розвідка.



Впровадження роботи з використанням БПЛА свідчить про їх зростаючу важливість на полі бою і про уроки, отримані безпосередньо з конфлікту в Україні.



У попередньому зведенні розвідка Британії заявляла, що російські спецслужби використовують шкідливе програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel, намагаючись проникнути в додатки, якими користуються українські військові, аби знайти секретну інформацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія за допомогою нової навчальної програми нав’язує учням пропаганду війни в Україні, нові погляди на історію та запроваджує військові навички, щоб скоротити час підготовки до подальшої мобілізації.Про це в соцмережі Х (колишній Твіттер) повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки, передає Укрінформ Як зазначається у зведенні, новий навчальний рік у росії розпочався за новою навчальною програмою, що включає як військові навички, так і погляд Кремля на історію України.Наголошується, що теми оновленого іспиту з історії країни включають "возз'єднання" Криму з росією і "Спеціальну військову операцію" в Україні. Російський парламент затвердив навчальну програму минулого року.Один з елементів, "Основи безпеки життєдіяльності", орієнтований на старшокласників і включає модуль базової військової підготовки. Сюди входить поводження з автоматом Калашникова, використання ручних гранат, керування безпілотними літальними апаратами (БПЛА) і надання першої медичної допомоги на полі бою.«Нова навчальна програма переслідує три цілі: ознайомити учнів з обґрунтуванням Кремля щодо "Спеціальної військової операції", прищепити учням військове мислення і скоротити час підготовки до подальшої мобілізації та розгортання», - вважає розвідка.Впровадження роботи з використанням БПЛА свідчить про їх зростаючу важливість на полі бою і про уроки, отримані безпосередньо з конфлікту в Україні.У попередньому зведенні розвідка Британії заявляла, що російські спецслужби використовують шкідливе програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel, намагаючись проникнути в додатки, якими користуються українські військові, аби знайти секретну інформацію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію