Добрі новини від ВолиньPost за 6 вересня

Щодня відшукуємо позитивні новини, бо знаємо, як їх мало у такий складний для всіх українців та українок час. Утім щоразу вас запевняємо: добро таки є і воно обов'язково переможе!Сьогодні, 6 вересня, ми писали про таке:Німеччина відзвітувала про нове постачання військової допомоги для України. До нового пакета увійшли:• 10,080 боєприпасів для зенітних установок Gepard;• понад 8,5 мільйонів набоїв;• 27 тисяч 40-мм боєприпасів;• броньований мостоукладач Beaver;• 32 вантажівки Zetros;• 4 важких тягачі з причепами для транспортування танків;• 4 прикордонні автомобілі;• 20,000 захисних окулярів для солдатів.У Ковелі реалізовують два проєкти будівництва і реконструкції житла для внутрішньо переміщених українців. Всього мають збудувати сотню квартир для переселенців.За минулу добу Збройні сили України знищили близько 610 окупантів та 8 танків.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно склали:◾ особового складу ‒ близько 266 290 (+610) осіб,◾ танків ‒ 4 497 (+8) од,◾ бойових броньованих машин ‒ 8 682 (+12) од,◾ артилерійських систем – 5 685 (+36) од,◾ РСЗВ – 748 (+1) од,◾ засоби ППО ‒ 505 (+1) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів – 316 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 519 (+7),◾ крилаті ракети ‒ 1 447 (+0),◾ кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 8 190 (+15) од,◾ спеціальна техніка ‒ 852 (+1).У селі Мирин Ковельського району фермервирощує кавуни.Цією справою чоловік почав займатися п'ять років тому. Як розповів волинянин журналістам, багато читав про баштанові поля й здобував досвід самостійно.Луцький міський голова Ігор Поліщук вручив державні нагороди захисникам України –таСолдата Сафонова Анатолія Усмановича нагороджено медаллю “За військову службу Україні”.Відповідно до наказу Міністра оборони України та наказу Головнокомандувача Збройних сил України старшого солдата Лущакевича Євгенія Вікторовича нагороджено нагрудним знаком “За зразкову службу” та почесним нагрудним знаком “Сталевий хрест”.До нового рейтингу найкращих шкіл України увійшло вісім волинських шкіл. Серед них – п'ять луцьких.Отже, у ТОП-200 є такі волинські школи:• 73 місце: Білинський ліцей (село Білин Ковельської громади).• 77 місце: Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського.• 79 місце: "Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука.• 81 місце: Волинський науковий ліцей-інтернат.• 90 місце: Луцький ліцей №18.• 134 місце: Ліцей імені Олени Пчілки Ковеля.• 185 місце: Ліцей імені Олександра Цинкаловського (місто Володимир).Мікро-, малий та середній бізнес — це основа економіки України. Тому важливо створити умови для швидкого розвитку таких підприємств і допомогти їм залучити нових клієнтів та інвесторів. Для цього запускають національну акселераційну програму «Власне», яка містить освітню, менторську та фінансову підтримку.Національний акселератор «Власне» реалізовує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» за підтримки міжнародної технологічної компанії Mastercard та ПриватБанк.