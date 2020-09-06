На Волині подружжя фермерів вирощує кавуни. ВІДЕО





Цією справою чоловік почав займатися 'ять років тому. Як розповів волинянин



"Перший признак, коли пожовтіло знизу. Якщо цей хвостик, коли він засох, значить стиглий. Якщо ще зелений, то під низ і не заглядай", — сказав волинянин.



Три роки тому, говорить чоловік, на двох гектарах поля висаджував 25 сортів, цього року залишив два основних: "Юмі" та "Продюсер".



"Той круглий, цей довгий. "Продюсер" в любий рік зійде. Та насінина коштує 20 копійок, ця насінина 2,5 гривні коштує. На Волині робити великі капіталовкладення — то рік повезе, рік не повезе", — каже Василь Сидорук.



Стиглий кавун на його полі, розповів господар, в середньому важить 10-12 кілограмів. Великими називає 18-кілограмові плоди. "Я довольний, десь 40 тонн з гектара врожайність, не менше повинна бути. То я так на око визначаю, але має бути", — каже чоловік.



Саджанці кавуна Василь Сидорук вирощує в теплиці біля дому. Цього року їх висадив в полі на початку червня. Говорить: цього року кавуни достигли на тижні два пізніше через холодний травень і червень.



Щоб ягода вродила, була солодка та соковита, фермер використовує міндобрива, а також поливає кавуни двічі на тиждень. Третя складова хорошого врожаю, зі слів Василя — це сонячна та спекотна погода.



"Коли стало тепло, якщо ти три дні не був на полі, був такий кавунчик, приїжджаєш, а вже він отакий. Один рік посадив без полива, то він був такий з ребрами, все", — зазначив власник плантації.



Зі слів фермера, повністю оцінити вкладену працю та гроші можна лише розрізавши плід.



На дегустацію ягоди Василь запросив дружину Тетяну, котра в усьому допомагає в сімейній справі.



"Солодкий, смачний... Колір гарний, червоний, такий як має бути, соковитий, зернят мало. Колись ми купували південні кавуни, міняли на картоплю", — сказала волинянка.



Збувати "миринські" кавуни, сказав фермер Василь Сидорук, почне цього тижня. Проте на його поле за врожаєм уже приїздять постійні клієнти. Каже: з радістю ділиться і з військовими, що несуть службу на Волині.



"Командир вже дзвонив. Вже кажу: скоро буде. Тож не повеземо ми на Схід кавуни", — розповідає волинянин.



Кавуни Василя — це візитівка Велицької територіальної громади, розповів її голова Віктор Ковальчук. З його слів, господар щороку пригощає і місцевих дітей.



Баштанні не є традиційною для Волині культурою, розповів начальник управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко.



"Поки що промислового виробництва немає, оскільки Волинь — це ризикована територія з боку погодних умов, але якщо будуть продовжуватися зміни клімату, які є на сьогодні, то не виключено, що ми матимемо і промислові плантації для вирощування кавунів", — додав посадовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Мирин Ковельського району фермер Василь Сидорук вирощує кавуни.Цією справою чоловік почав займатися 'ять років тому. Як розповів волинянин Суспільному , багато читав про баштанові поля й здобував досвід самостійно."Перший признак, коли пожовтіло знизу. Якщо цей хвостик, коли він засох, значить стиглий. Якщо ще зелений, то під низ і не заглядай", — сказав волинянин.Три роки тому, говорить чоловік, на двох гектарах поля висаджував 25 сортів, цього року залишив два основних: "Юмі" та "Продюсер"."Той круглий, цей довгий. "Продюсер" в любий рік зійде. Та насінина коштує 20 копійок, ця насінина 2,5 гривні коштує. На Волині робити великі капіталовкладення — то рік повезе, рік не повезе", — каже Василь Сидорук.Стиглий кавун на його полі, розповів господар, в середньому важить 10-12 кілограмів. Великими називає 18-кілограмові плоди. "Я довольний, десь 40 тонн з гектара врожайність, не менше повинна бути. То я так на око визначаю, але має бути", — каже чоловік.Саджанці кавуна Василь Сидорук вирощує в теплиці біля дому. Цього року їх висадив в полі на початку червня. Говорить: цього року кавуни достигли на тижні два пізніше через холодний травень і червень.Щоб ягода вродила, була солодка та соковита, фермер використовує міндобрива, а також поливає кавуни двічі на тиждень. Третя складова хорошого врожаю, зі слів Василя — це сонячна та спекотна погода."Коли стало тепло, якщо ти три дні не був на полі, був такий кавунчик, приїжджаєш, а вже він отакий. Один рік посадив без полива, то він був такий з ребрами, все", — зазначив власник плантації.Зі слів фермера, повністю оцінити вкладену працю та гроші можна лише розрізавши плід.На дегустацію ягоди Василь запросив дружину Тетяну, котра в усьому допомагає в сімейній справі."Солодкий, смачний... Колір гарний, червоний, такий як має бути, соковитий, зернят мало. Колись ми купували південні кавуни, міняли на картоплю", — сказала волинянка.Збувати "миринські" кавуни, сказав фермер Василь Сидорук, почне цього тижня. Проте на його поле за врожаєм уже приїздять постійні клієнти. Каже: з радістю ділиться і з військовими, що несуть службу на Волині."Командир вже дзвонив. Вже кажу: скоро буде. Тож не повеземо ми на Схід кавуни", — розповідає волинянин.Кавуни Василя — це візитівка Велицької територіальної громади, розповів її голова Віктор Ковальчук. З його слів, господар щороку пригощає і місцевих дітей.Баштанні не є традиційною для Волині культурою, розповів начальник управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко."Поки що промислового виробництва немає, оскільки Волинь — це ризикована територія з боку погодних умов, але якщо будуть продовжуватися зміни клімату, які є на сьогодні, то не виключено, що ми матимемо і промислові плантації для вирощування кавунів", — додав посадовець.

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