На Волині подружжя фермерів вирощує кавуни. ВІДЕО

На Волині подружжя фермерів вирощує кавуни. ВІДЕО
У селі Мирин Ковельського району фермер Василь Сидорук вирощує кавуни.

Цією справою чоловік почав займатися 'ять років тому. Як розповів волинянин Суспільному, багато читав про баштанові поля й здобував досвід самостійно.

"Перший признак, коли пожовтіло знизу. Якщо цей хвостик, коли він засох, значить стиглий. Якщо ще зелений, то під низ і не заглядай", — сказав волинянин.

Три роки тому, говорить чоловік, на двох гектарах поля висаджував 25 сортів, цього року залишив два основних: "Юмі" та "Продюсер".
На Волині подружжя фермерів вирощує кавуни. ВІДЕО

"Той круглий, цей довгий. "Продюсер" в любий рік зійде. Та насінина коштує 20 копійок, ця насінина 2,5 гривні коштує. На Волині робити великі капіталовкладення — то рік повезе, рік не повезе", — каже Василь Сидорук.

Стиглий кавун на його полі, розповів господар, в середньому важить 10-12 кілограмів. Великими називає 18-кілограмові плоди. "Я довольний, десь 40 тонн з гектара врожайність, не менше повинна бути. То я так на око визначаю, але має бути", — каже чоловік.

Саджанці кавуна Василь Сидорук вирощує в теплиці біля дому. Цього року їх висадив в полі на початку червня. Говорить: цього року кавуни достигли на тижні два пізніше через холодний травень і червень.
На Волині подружжя фермерів вирощує кавуни. ВІДЕО

Щоб ягода вродила, була солодка та соковита, фермер використовує міндобрива, а також поливає кавуни двічі на тиждень. Третя складова хорошого врожаю, зі слів Василя — це сонячна та спекотна погода.

"Коли стало тепло, якщо ти три дні не був на полі, був такий кавунчик, приїжджаєш, а вже він отакий. Один рік посадив без полива, то він був такий з ребрами, все", — зазначив власник плантації.

Зі слів фермера, повністю оцінити вкладену працю та гроші можна лише розрізавши плід.

На дегустацію ягоди Василь запросив дружину Тетяну, котра в усьому допомагає в сімейній справі.

"Солодкий, смачний... Колір гарний, червоний, такий як має бути, соковитий, зернят мало. Колись ми купували південні кавуни, міняли на картоплю", — сказала волинянка.
На Волині подружжя фермерів вирощує кавуни. ВІДЕО

Збувати "миринські" кавуни, сказав фермер Василь Сидорук, почне цього тижня. Проте на його поле за врожаєм уже приїздять постійні клієнти. Каже: з радістю ділиться і з військовими, що несуть службу на Волині.

"Командир вже дзвонив. Вже кажу: скоро буде. Тож не повеземо ми на Схід кавуни", — розповідає волинянин.

Кавуни Василя — це візитівка Велицької територіальної громади, розповів її голова Віктор Ковальчук. З його слів, господар щороку пригощає і місцевих дітей.

Баштанні не є традиційною для Волині культурою, розповів начальник управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко.

"Поки що промислового виробництва немає, оскільки Волинь — це ризикована територія з боку погодних умов, але якщо будуть продовжуватися зміни клімату, які є на сьогодні, то не виключено, що ми матимемо і промислові плантації для вирощування кавунів", — додав посадовець.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, кавуни, фермер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ППО знищила 23 з 33 ворожих цілей, – Повітряні сили
Сьогодні, 09:45
На Волині подружжя фермерів вирощує кавуни. ВІДЕО
Сьогодні, 09:35
За минулу добу Збройні сили ліквідували 610 окупантів
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 6 вересня
Сьогодні, 09:12
ЗСУ відбили атаки російських окупантів на чотирьох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
На Волині фермер вирощує 25 сортів кавунів. ВІДЕО На Волині фермер вирощує 25 сортів кавунів. ВІДЕО
06 вересень, 2020, 13:20
Не з Херсона, а з Хутомира: у селі на Волині вирощують кавуни Не з Херсона, а з Хутомира: у селі на Волині вирощують кавуни
12 жовтень, 2022, 13:10
Волинянин виготовляє козяче морозиво. ФОТО Волинянин виготовляє козяче морозиво. ФОТО
05 червень, 2021, 13:59
На Волині фермер під час переорювання поля знайшов небезпечну знахідку На Волині фермер під час переорювання поля знайшов небезпечну знахідку
30 вересень, 2020, 19:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ППО знищила 23 з 33 ворожих цілей, – Повітряні сили
Сьогодні, 09:45
 0
На Волині подружжя фермерів вирощує кавуни. ВІДЕО
Сьогодні, 09:35
 0
За минулу добу Збройні сили ліквідували 610 окупантів
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку 6 вересня
Сьогодні, 09:12
 0
ЗСУ відбили атаки російських окупантів на чотирьох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8