Курс валют у Луцьку 6 вересня
Сьогодні, 09:12
6 вересня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.00.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за – 41.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,14.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за – 41.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,14.
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