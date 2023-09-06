ЗСУ відбили атаки російських окупантів на чотирьох напрямках, – Генштаб

Розпочалася п’ятсот шістдесята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території. Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військовим, так і по цивільним об’єктам.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Протягом доби ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Сидорівки Сумської області та Ветеринарного - Харківської. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Грем'яч Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Старикове, Покровка, Олександрівка Сумської області та Шевченка, Стариця, Гатище, Плетенівка, Нестерне, Бударки Харківської області.На Куп’янському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Новоселівського Луганської області. Противник завдав авіаційного удару в районах Петропавлівки та Крохмального на Харківщині. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Табаївка та Піщане Харківської області.На Лиманському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Дронівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Спірне, Григорівка Донецької області.На Бахмутському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районах Залізнянське, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївка Донецької області.Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Васюківка, Новомаркове, Бахмут, Ступочки, Біла Гора, Залізне Донецької області.На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка Донецької області.На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.На Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Мала Токмачка, Роботине, Оріхів, Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Червона Криниця, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області.На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Михайлівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Михайлівка, Гаврилівка, Іванівка, Херсон Херсонської області.Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.