Вночі окупанти атакували Одещину: загинула людина





Про це Олег Кіпер.



Унаслідок атаки співробітник агропідприємства отримав важкі поранення, він помер у лікарні.



У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджені об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.



Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників типу Shahed у напрямку півдня Одещини о 00:45. Протягом ночі в регіоні лунало дві повітряні тривоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська у ніч проти 6 вересня протягом майже трьох годин атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністраціїУнаслідок атаки співробітник агропідприємства отримав важкі поранення, він помер у лікарні.У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджені об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників типу Shahed у напрямку півдня Одещини о 00:45. Протягом ночі в регіоні лунало дві повітряні тривоги.

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