Вночі окупанти атакували Одещину: загинула людина

Вночі окупанти атакували Одещину: загинула людина
Російські війська у ніч проти 6 вересня протягом майже трьох годин атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Унаслідок атаки співробітник агропідприємства отримав важкі поранення, він помер у лікарні.

У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджені об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників типу Shahed у напрямку півдня Одещини о 00:45. Протягом ночі в регіоні лунало дві повітряні тривоги.

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Теги: Олег Кіпер, Одещина
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