Сьогодні у Луцьку відновлять подачу гарячої води

Від сьогодні, 6 вересня, ДКП «Луцьктепло» відновлює виробництво теплової енергії та надання послуги гарячого водопостачання.Про це повідомив Луцький міський голова"Наше підприємство ДКП «Луцьктепло» одне з перших в Україні пройшло складну й непродуману процедуру підписання договору на постачання природного газу, який діятиме до 15 квітня 2024 року. Відтак, повідомлення про наявність лімітів сьогодні вранці відображено на Інформаційній платформі оператора газотранспортної системи України", - написав міський голова.Отож, надання послуги гарячого водопостачання буде відновлене впродовж дня.Нагадаємо,централізовано. Причина – у організаційних труднощах, викликаних змінами до норм, які регулюють процес газопостачання.Як пояснив директор підприємства, так сталося через те, що Кабмін видав постанову, якою зобов’язав постачальника природного газу для «Луцьктепла» «Нафтогаз Трейдинг» продавати газ за пільговою ціною до 15 квітня наступного року. Але ця ж постанова скасовує чинні договори і зобов’язує укласти нові. І тут є нюанс.Весь пакет документів, необхідних для того, щоб підписати новий договір, «Луцьктепло» надало у «Нафтогаз Трейдинг». Але тривалий час відбувалася їхня перевірка. Тільки тоді, коли вона завершилася, підприємство «Луцьктепло» внесли до інформаційної платформи газотранспортної системи як таке, що має достатньо закупленого газу, аби виробляти теплову енергію та постачати гарячу воду.