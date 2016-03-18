Повернення плаваючого курсу долара: як це позначиться на вартості валюти
Сьогодні, 06:31
Цього тижня (4-10 вересня) учасники валютного ринку України будуть зайняті підготовкою до очікуваного повернення плаваючого курсу.
Про це повідомляє Obozrevatel.
Різких змін вартості готівкового долара не слід очікувати: вартість валюти перебуватиме в межах 37,5-38,5 грн.
Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий. Він зазначив: щоденні коливання не перевищуватимуть 30-50 коп. – як у бік подорожчання, так і у бік здешевлення.
"Ринок банально підлаштовуватиметься під прийдешні зміни. Через це ми припускаємо незначну і нетривку "курсову хитавицю". Однак коридор допустимих коливань залишиться на рівні минулого тижня: 37,5-38,5 грн", – йдеться у повідомленні.
При цьому Лєсовий наголосив: на ринок валют впливатимуть й інші чинники. Зокрема:
жнива;
вирішення питання безпечного експорту агропродукції;
фінансова допомога міжнародних партнерів;
успіхи на фронті, "які є важливим фактором для формування позитивних суспільних настроїв".
Вранці 5 вересня українські банки знизили курс готівкового долара – його виставили на рівні 37,3/38 грн (купівля/продаж). Це на 15 коп. нижче в купівлі, ніж днем раніше, та на 10 коп. – в продажу. Що відповідає прогнозам, даним раніше банкірами.
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Про це повідомляє Obozrevatel.
Різких змін вартості готівкового долара не слід очікувати: вартість валюти перебуватиме в межах 37,5-38,5 грн.
Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий. Він зазначив: щоденні коливання не перевищуватимуть 30-50 коп. – як у бік подорожчання, так і у бік здешевлення.
"Ринок банально підлаштовуватиметься під прийдешні зміни. Через це ми припускаємо незначну і нетривку "курсову хитавицю". Однак коридор допустимих коливань залишиться на рівні минулого тижня: 37,5-38,5 грн", – йдеться у повідомленні.
При цьому Лєсовий наголосив: на ринок валют впливатимуть й інші чинники. Зокрема:
жнива;
вирішення питання безпечного експорту агропродукції;
фінансова допомога міжнародних партнерів;
успіхи на фронті, "які є важливим фактором для формування позитивних суспільних настроїв".
Вранці 5 вересня українські банки знизили курс готівкового долара – його виставили на рівні 37,3/38 грн (купівля/продаж). Це на 15 коп. нижче в купівлі, ніж днем раніше, та на 10 коп. – в продажу. Що відповідає прогнозам, даним раніше банкірами.
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