Повернення плаваючого курсу долара: як це позначиться на вартості валюти





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Різких змін вартості готівкового долара не слід очікувати: вартість валюти перебуватиме в межах 37,5-38,5 грн.



Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий. Він зазначив: щоденні коливання не перевищуватимуть 30-50 коп. – як у бік подорожчання, так і у бік здешевлення.



"Ринок банально підлаштовуватиметься під прийдешні зміни. Через це ми припускаємо незначну і нетривку "курсову хитавицю". Однак коридор допустимих коливань залишиться на рівні минулого тижня: 37,5-38,5 грн", – йдеться у повідомленні.



При цьому Лєсовий наголосив: на ринок валют впливатимуть й інші чинники. Зокрема:



жнива;

вирішення питання безпечного експорту агропродукції;

фінансова допомога міжнародних партнерів;

успіхи на фронті, "які є важливим фактором для формування позитивних суспільних настроїв".



Вранці 5 вересня українські банки знизили курс готівкового долара – його виставили на рівні 37,3/38 грн (купівля/продаж). Це на 15 коп. нижче в купівлі, ніж днем раніше, та на 10 коп. – в продажу. Що відповідає прогнозам, даним раніше банкірами.

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