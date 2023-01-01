Міністр освіти підтримав скасування відстрочки для студентів старших 30 років





Деякі особи використовують вступ до університетів як спосіб уникнути мобілізації, - повідомляє



"Якщо подивитися на цифри, то маємо +55 тис. студентів-чоловіків старше за 25 років у 2022 році у порівнянні з 2021, зокрема +33 тис. на магістерському рівні", – повідомив Лісовий.



"Своєю чергою такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти", – заявив міністр.



Вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів, сказав Лісовий.



Лісовий прокоментував законопроєкт.



"У запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту", – сказав міністр.



Натомість відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту. А також – для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки), розповів Лісовий.



"Право на освіту – гарантоване Конституцією України. І всі охочі й надалі зможуть його реалізовувати. Водночас у Конституції зазначено, що захист України, її незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян. Шукати лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов'язку – не про чесність і не про гідність", – резюмував міністр.



Минулого тижня член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав, що ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту, не мають отримувати відстрочку від мобілізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підтримує скасування відстрочки для студентів старших 30 років.Деякі особи використовують вступ до університетів як спосіб уникнути мобілізації, - повідомляє "Газета ua". "Якщо подивитися на цифри, то маємо +55 тис. студентів-чоловіків старше за 25 років у 2022 році у порівнянні з 2021, зокрема +33 тис. на магістерському рівні", – повідомив Лісовий."Своєю чергою такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти", – заявив міністр.Вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів, сказав Лісовий.Лісовий прокоментував законопроєкт."У запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту", – сказав міністр.Натомість відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту. А також – для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки), розповів Лісовий."Право на освіту – гарантоване Конституцією України. І всі охочі й надалі зможуть його реалізовувати. Водночас у Конституції зазначено, що захист України, її незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян. Шукати лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов'язку – не про чесність і не про гідність", – резюмував міністр.Минулого тижня член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав, що ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту, не мають отримувати відстрочку від мобілізації.

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