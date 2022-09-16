На Волині будують житло для переселенців. ВІДЕО

На Волині будують житло для переселенців. ВІДЕО
У Ковелі реалізовують два проєкти будівництва і реконструкції житла для внутрішньо переміщених українців. Всього мають збудувати сотню квартир для переселенців.

Про це розповів Суспільному заступник начальника житлово-комунального господарства Ковельської міської ради Сергій Ніколайчук.

Проєкт реконструкції житла від НЕФКО
На вулиці Драгоманова, 17 у Ковелі відбувається реконструкція двох приміщень під багатоквартирні житлові будинки. Це будуть два будинки триповерховий і двоповерховий, – каже Сергій Ніколайчук. З його слів, на одному з об'єктів роботи виконали на 50 %.

Раніше ці будівлі пустували. Після реконструкції тут буде 24 квартири з меблями та з побутовою технікою. В одному з приміщень добудували поверх, поштукатурили стіни, провели сантехніку, — розказує майстер Василь Возняк.

Проєкт реконструкції вартує мільйон 200 тисяч євро, це грантові гроші, розповідає перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев.

Будівництво житла для переселенців у Ковелі
Інший проєкт передбачає будівництво 64 квартир. Роботи розпочнуть з весни наступного року, – говорить комунальник Сергій Ніколайчук. З його слів, будуватимуть п'ятиповерховий будинок на вулиці Володимира Кияна, 49а, будуватимуть за європейські гроші. Зараз триває етап розробки проєктно-кошторисної документації.

Зі слів першого заступника Ковельського міського голови Тараса Яковлева, нове будівництво, попередньо, вартуватиме чотири мільйони євро. Квартири будуть комунальні, їх даватимуть в безплатне користування на певний період, щоб внутрішньопереміщені українці освоїлися, обжились і знайшли роботу, – говорить Тарас Яковлев.

Станом на 4 вересня на Волині зареєстровані 50 тисяч 80 внутрішньо переміщених українців, — розповіла директорка департаменту соцзахисту населення області Оксана Гобод.



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Теги: Волинь, житло, переселенці, Ковель
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