Індія може змінити назву
Сьогодні, 03:42
Уряд Індії може ухвалити резолюцію про зміну офіційної назви країни на Бхарат.
Це питання піднімуть під час спеціальної сесії парламенту 18 – 22 вересня, пише "Газета ua", посилаючись на India Today.
Бхарат – давня назва країни мовою хінді.
"Британці змінили назву Бхарата на Індію. Відповідно до статті першої Конституції зазначено: "Індія, тобто Бхарат". Наша країна була відома під назвою Бхарат протягом тисячоліть. Це давня назва цієї країни, яку можна знайти в стародавніх санскритських текстах. Назва Індія була дана колоніальним Раджем і таким чином є символом рабства. Назву "Індія" слід вилучити з конституції", – сказав депутат Нареш Бансал.
Керівник Індійського національного конгресу Джайрам Рамеш повідомив, що офіційні запрошення на вечерю країн G20 відправили від імені президента Бхарата, а не Індії.
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Це питання піднімуть під час спеціальної сесії парламенту 18 – 22 вересня, пише "Газета ua", посилаючись на India Today.
Бхарат – давня назва країни мовою хінді.
"Британці змінили назву Бхарата на Індію. Відповідно до статті першої Конституції зазначено: "Індія, тобто Бхарат". Наша країна була відома під назвою Бхарат протягом тисячоліть. Це давня назва цієї країни, яку можна знайти в стародавніх санскритських текстах. Назва Індія була дана колоніальним Раджем і таким чином є символом рабства. Назву "Індія" слід вилучити з конституції", – сказав депутат Нареш Бансал.
Керівник Індійського національного конгресу Джайрам Рамеш повідомив, що офіційні запрошення на вечерю країн G20 відправили від імені президента Бхарата, а не Індії.
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