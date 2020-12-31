Індія може змінити назву

Індія може змінити назву
Уряд Індії може ухвалити резолюцію про зміну офіційної назви країни на Бхарат.

Це питання піднімуть під час спеціальної сесії парламенту 18 – 22 вересня, пише "Газета ua", посилаючись на India Today.

Бхарат – давня назва країни мовою хінді.

"Британці змінили назву Бхарата на Індію. Відповідно до статті першої Конституції зазначено: "Індія, тобто Бхарат". Наша країна була відома під назвою Бхарат протягом тисячоліть. Це давня назва цієї країни, яку можна знайти в стародавніх санскритських текстах. Назва Індія була дана колоніальним Раджем і таким чином є символом рабства. Назву "Індія" слід вилучити з конституції", – сказав депутат Нареш Бансал.

Керівник Індійського національного конгресу Джайрам Рамеш повідомив, що офіційні запрошення на вечерю країн G20 відправили від імені президента Бхарата, а не Індії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: світ, Індія, країни, перейменування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Індія може змінити назву
Сьогодні, 03:42
У Луцьку відремонтували один із корпусів лікарні. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Німеччина передасть Україні тягачі для перевезення танків, мостоукладач, мільйони набоїв та інші боєприпаси
Сьогодні, 01:16
6 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 5 вересня
05 вересень, 23:23
Схожі новини
У яких країнах світу вже настав Новий рік У яких країнах світу вже настав Новий рік
31 грудень, 2020, 14:20
Як ходять на побачення в різних країнах світу Як ходять на побачення в різних країнах світу
02 серпень, 2016, 08:36
У Facebook та Instagram може з'явитися платна підписка У Facebook та Instagram може з'явитися платна підписка
02 вересень, 06:31
У Луцькій громаді перейменують ще 14 вулиць У Луцькій громаді перейменують ще 14 вулиць
30 серпень, 13:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Індія може змінити назву
Сьогодні, 03:42
 0
У Луцьку відремонтували один із корпусів лікарні. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
Німеччина передасть Україні тягачі для перевезення танків, мостоукладач, мільйони набоїв та інші боєприпаси
Сьогодні, 01:16
 0
6 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 5 вересня
05 вересень, 23:23
 0
Медіа
відео
1/8