У Луцьку відремонтували один із корпусів лікарні. ФОТО

У поліклінічому корпусі Медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади, розміщеному на проспекті Відродження, 13, завершився капітальний ремонт частини першого та другого поверхів.Роботи проводилися в 11 кабінетах, 2 сходових маршах, кабінетах лабораторної та функціональної діагностики, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Як повідомила генеральний директор медичного об’єднання, роботи розпочалися після об’єднання спеціалізованої медичної допомоги та передачі приміщення закладу комунального підприємства “Центру первинної медичної допомоги №2” в комунальне підприємство “Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади” . Кошти на ремонт та закупівлю обладнання залучені завдяки Програмі медичних гарантій НСЗУ.Так, у відділенні медичної реабілітації проведено капітальний ремонт коридору, залу фізичної терапії та кабінету кінезіотерапії. Відділення забезпечено меблями, оргтехнікою та реабілітаційним оснащенням.Оновлено матеріально-технічну базу фізіотерапевтичних кабінетів, лор-кабінети оснащено сучасними лор-станціями з ендоскопами для детального огляду лор-органів під різними кутами, аудіометрами та імпеданстром, який дає можливість оцінити функції структур середнього вуха та слухової труби за допомогою створення різних коливань у зовнішньому слуховому проході.У рентгенологічному кабінеті проведено ремонт, закуплено меблі та сучасний цифровий рентгенологічний апарат EcoView9 Plus на 2 робочих місця. Відкрито другий кабінет ультразвукової діагностики, що дало змогу зменшити черги пацієнтів на проведення УЗД- обстеження внутрішніх органів.Значно покращилося оснащення лабораторії. Відтепер вона має набір сучасних аналізаторів, які розширюють спектр проведення біохімічних, імунологічних та молекулярно-генетичних обстежень. Зокрема, це біохімічний аналізатор Cobas с 311, який дає можливість визначити до 300 біохімічних показників при одній загрузці до 90 пробірок.Крім того, придбано автоматичний хемілюмінесцентний імуноаналізатор Maglumi X3, що може зробити до 200 тестів на годину. Прилад проводить гормональні дослідження, визначення вітаміну Д, широкий спектр ревматологічних аналізів, натрійуретичного пептиду, антитіл до вірусного гепатиту С, поверхневого антигену вірусного гепатиту В.На базі лабораторії відбувається пілотне впровадження системного скринінгу на туберкульоз на первинному рівні надання медичної допомоги та лабораторій пілотних регіонів. Дослідження проводяться на молекулярно-генетичному рівні на апараті “Gene Xpert”, з одночасним швидким визначенням чутливості до антибіотиків. З початку року було проведено 299 таких аналізів, за результатами яких підтверджено 32 випадки туберкульозу, що становить 10,7 %.