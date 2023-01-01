6 вересня на Волині: гортаючи календар

6 вересня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні, 6 вересня, святкує колишній начальник управління земельних ресурсів Луцької міської ради Сергій Шабала (на фото).

Також особисте свято у телеоператора Олександра Ватащука.

Також день народження святкує єпископ Володимир-Волинського і Турійського ПЦУ Матфей (Шевчук).

Іменини святкують: Петро, Арсен та Георгій.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

У цей день 1907 року в Луцьку відбулося освячення нової лютеранської кірхи.

6 вересня 1934 року помер український художник, педагог, культурний діяч, уродженець Волині Андроник Лазарчук.

Цього дня народився заслужений журналіст України, який понад 25 років працював у газеті «Волинь» Святослав Крещук (1946-2006).

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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