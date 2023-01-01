У Луцьку із зачиненої квартири визволили немовля та дворічну дитину. ФОТО
Сьогодні, 22:56
В обласному центрі Волині рятувальники відчинили двері зачиненої квартири, де знаходилися діти.
Про це повідомили на сторінці ДСНС у Волинській області.
Рятувальники 1 ДПРЧ міста Луцька на вулиці Декабристів через балкон 2-го поверху відчинили двері квартири, де знаходилися випадково зачинені діти віком 2 роки та 3-місячне немовля.
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Про це повідомили на сторінці ДСНС у Волинській області.
Рятувальники 1 ДПРЧ міста Луцька на вулиці Декабристів через балкон 2-го поверху відчинили двері квартири, де знаходилися випадково зачинені діти віком 2 роки та 3-місячне немовля.
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