У Луцьку із зачиненої квартири визволили немовля та дворічну дитину. ФОТО





Про це повідомили на сторінці ДСНС у Волинській області.



Рятувальники 1 ДПРЧ міста Луцька на вулиці Декабристів через балкон 2-го поверху відчинили двері квартири, де знаходилися випадково зачинені діти віком 2 роки та 3-місячне немовля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині рятувальники відчинили двері зачиненої квартири, де знаходилися діти.Про це повідомили на сторінці ДСНС у Волинській області.Рятувальники 1 ДПРЧ міста Луцька на вулиці Декабристів через балкон 2-го поверху відчинили двері квартири, де знаходилися випадково зачинені діти віком 2 роки та 3-місячне немовля.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію