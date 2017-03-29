У дружини військового з Волині шахраї видурили гроші, зібрані на ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
На Волині у дружини військового шахраї видурили гроші, які вона збирала на допомогу армії.
Про це повідомляє Конкурент, посилаючись на сюжет 12 каналу.
Катерина Мороз збирала гроші на шини для підрозділу свого чоловіка, який служить на Харківщині. Майже 15 тисяч гривень на ЗСУ, а також 52 тисячі гривень з її кредитки зникли після спілкування з «працівником банку».
«Подзвонив чоловік та назвався працівником банку. Сказав, що треба пересвідчитись, чи збір справді на ЗСУ. Банку тимчасово заблокували, ми не можемо з вами зв'язатися, перейдіть в телеграм-бот», – розповідає волинянка.
Згодом Катерину попросили продиктувати чотири цифри з смс, щоб зняти обмеження з банки. Після цього у неї зникло близько 70 тисяч гривень.
У поліції кажуть, що така шахрайська схема досить поширена.
«За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.190 ККУ. Мова йде про шахрайство скоєне в умовах воєнного стану», – каже старша інспекторка нацполіції Волині Марина Балдич.
Про це повідомляє Конкурент, посилаючись на сюжет 12 каналу.
Катерина Мороз збирала гроші на шини для підрозділу свого чоловіка, який служить на Харківщині. Майже 15 тисяч гривень на ЗСУ, а також 52 тисячі гривень з її кредитки зникли після спілкування з «працівником банку».
«Подзвонив чоловік та назвався працівником банку. Сказав, що треба пересвідчитись, чи збір справді на ЗСУ. Банку тимчасово заблокували, ми не можемо з вами зв'язатися, перейдіть в телеграм-бот», – розповідає волинянка.
Згодом Катерину попросили продиктувати чотири цифри з смс, щоб зняти обмеження з банки. Після цього у неї зникло близько 70 тисяч гривень.
У поліції кажуть, що така шахрайська схема досить поширена.
«За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.190 ККУ. Мова йде про шахрайство скоєне в умовах воєнного стану», – каже старша інспекторка нацполіції Волині Марина Балдич.