Пасажир вилетів через вікно: на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» зіткнулися вантажівки. ФОТО

Пасажир вилетів через вікно: на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» зіткнулися вантажівки. ФОТО
На автодорозі М07 Київ — Ковель — Ягодин сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажівок.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.

Аварія сталася 4 вересня, близько 16-ї години. Попередньо відомо, що водій вантажного авто Renault Magnum з напівпричепом зіткнувся з вантажівкою ЗІЛ, що рухалася попереду та саме здійснювала поворот.

Унаслідок удару ЗІЛ розвернуло, а його пасажир вилетів з кабіни й травмувався.

Як розповів патрульним водій Renault, він не помітив світловий покажчик повороту авто, що їхало перед ним, тож не зміг вчасно зупинити свій транспортний засіб. Нині, обставини автопригоди встановлюють слідчі.


Поліцейські нагадують, як важливо бути пильним на дорозі, не відволікатися на сторонні речі. Це дасть змогу швидко зреагувати на зміну дорожньої обстановки та уникнути плачевних наслідків.

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Теги: Волинь, аварія, ДТП
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