Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 вересня

У середу, 6 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.За даними Sinoptik, день буде хмарним - з самого ранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.6 вересня вшановується пам'ять святого Євтихія. З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки розпочнеться дощ – буде суха осінь; сніг добре землю вкриє, а навесні вчасно зійде.