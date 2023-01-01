Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 вересня
У середу, 6 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.

За даними Sinoptik, день буде хмарним - з самого ранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.

Народний прогноз погоди: 6 вересня вшановується пам'ять святого Євтихія. З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки розпочнеться дощ – буде суха осінь; сніг добре землю вкриє, а навесні вчасно зійде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ПриватБанку розповіли, на що діти найчастіше витрачають кошти
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 вересня
Сьогодні, 20:00
Масової екстрадиції ухилянтів не буде, – Веніславський
Сьогодні, 19:23
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 5 вересня
Сьогодні, 19:14
Військовий з Рівненщини знищив ворожий гелікоптер
Сьогодні, 18:25
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 5 вересня
04 вересень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 вересня
03 вересень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 вересня
01 вересень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 вересня
31 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ПриватБанку розповіли, на що діти найчастіше витрачають кошти
Сьогодні, 20:23
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Масової екстрадиції ухилянтів не буде, – Веніславський
Сьогодні, 19:23
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на вечір 5 вересня
Сьогодні, 19:14
 0
Військовий з Рівненщини знищив ворожий гелікоптер
Сьогодні, 18:25
 0
Медіа
відео
1/8