Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 вересня
Сьогодні, 20:00
У середу, 6 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.
За даними Sinoptik, день буде хмарним - з самого ранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 6 вересня вшановується пам'ять святого Євтихія. З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки розпочнеться дощ – буде суха осінь; сніг добре землю вкриє, а навесні вчасно зійде.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.
За даними Sinoptik, день буде хмарним - з самого ранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 6 вересня вшановується пам'ять святого Євтихія. З давніх часів до нас дійшло таке спостереження, що зазвичай цей день тихий і безвітряний. Але якщо все ж таки розпочнеться дощ – буде суха осінь; сніг добре землю вкриє, а навесні вчасно зійде.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У ПриватБанку розповіли, на що діти найчастіше витрачають кошти
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 вересня
Сьогодні, 20:00
Масової екстрадиції ухилянтів не буде, – Веніславський
Сьогодні, 19:23
Військовий з Рівненщини знищив ворожий гелікоптер
Сьогодні, 18:25
Медіа