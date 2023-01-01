Масової екстрадиції ухилянтів не буде, – Веніславський





Про це Федір Веніславський.



«З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має персоналізований, індивідуальний характер. Відповідно з кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції. Але з огляду на правила, європейські правові стандарти, які регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних – це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом. Тому звичайно це дуже непроста процедура і будемо думати, як її зробити більш гнучкою. Але це потребує ретельних аналізів і дискусій», – каже Веніславський.



Нардеп пояснює, що незаконно перетинають кордон щонайменше трьома способами – перетин поза офіційними пунктами пропуску, друге – коли пункт пропуску людина перетнула в сховку, а потім в нейтральній смузі ця ж особа перетнула вже державний кордон іншої країни на підставі паспорта.



«Найбільш масовий характер має якраз використання підроблених, завідома неправдивих, фальшивих документів, які дозволили людині виїхати за межі країни. Наприклад, довідка про те, що людина є інвалідом І чи ІІ групи – вона не підлягає призову ні у воєнний, ні у мирний час. Відповідно жодних підстав для обмеження права пересування громадян України, згідно з чинним законодавством, немає. З точки зору пред’явлених документів офіційно законно перетнули державний кордон. Але з точки зору підроблених документів – це окремий злочин, який охоплює собою відповідальність і тих, хто виготовив такі фальшиві документи, і тих, хто такі документи свідомо використовував. Оскільки ми розуміємо, якщо людина, не маючи статусу особи з інвалідністю, скористалася такими документами – це є злочином для уникнення виконання конституційних обов’язків», - наголошує Веніславський.



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За його словами, ці дії потребують реєстрації кримінальних проваджень, встановлення таких фактів – компетенція правоохоронних органів.



Він додає, що після реєстрації провадження мають бути проведені експертизи, які встановлять, чи були фальшивими документи для перетину кордону, а після цього особі, яка такими документами скористалася, можуть заочно повідомити про підозру, далі можуть бути задіяні правила екстрадиції.



Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що військовозобов’язаних українців, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.



Міністр юстиції Денис Малюська, реагуючи на заяву депутата, сказав, що ця процедура є досить складною, і європейські країни відмовляють Києву в питаннях екстрадиції, зважаючи на безпекове питання – війну в Україні.



За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, щодня 20-30 чоловіків намагаються незаконно перетнути кордон України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів до України з-за кордону не буде.Про це заявив в ефірі Радіо Свобода народний депутат, член комітету Ради нацбезпеки і оборони, представник президента у парламенті«З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має персоналізований, індивідуальний характер. Відповідно з кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції. Але з огляду на правила, європейські правові стандарти, які регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних – це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом. Тому звичайно це дуже непроста процедура і будемо думати, як її зробити більш гнучкою. Але це потребує ретельних аналізів і дискусій», – каже Веніславський.Нардеп пояснює, що незаконно перетинають кордон щонайменше трьома способами – перетин поза офіційними пунктами пропуску, друге – коли пункт пропуску людина перетнула в сховку, а потім в нейтральній смузі ця ж особа перетнула вже державний кордон іншої країни на підставі паспорта.«Найбільш масовий характер має якраз використання підроблених, завідома неправдивих, фальшивих документів, які дозволили людині виїхати за межі країни. Наприклад, довідка про те, що людина є інвалідом І чи ІІ групи – вона не підлягає призову ні у воєнний, ні у мирний час. Відповідно жодних підстав для обмеження права пересування громадян України, згідно з чинним законодавством, немає. З точки зору пред’явлених документів офіційно законно перетнули державний кордон. Але з точки зору підроблених документів – це окремий злочин, який охоплює собою відповідальність і тих, хто виготовив такі фальшиві документи, і тих, хто такі документи свідомо використовував. Оскільки ми розуміємо, якщо людина, не маючи статусу особи з інвалідністю, скористалася такими документами – це є злочином для уникнення виконання конституційних обов’язків», - наголошує Веніславський.За його словами, ці дії потребують реєстрації кримінальних проваджень, встановлення таких фактів – компетенція правоохоронних органів.Він додає, що після реєстрації провадження мають бути проведені експертизи, які встановлять, чи були фальшивими документи для перетину кордону, а після цього особі, яка такими документами скористалася, можуть заочно повідомити про підозру, далі можуть бути задіяні правила екстрадиції.Раніше голова фракції «Слуга народу»заявляв, що військовозобов’язаних українців, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.Міністр юстиції, реагуючи на заяву депутата, сказав, що ця процедура є досить складною, і європейські країни відмовляють Києву в питаннях екстрадиції, зважаючи на безпекове питання – війну в Україні.За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, щодня 20-30 чоловіків намагаються незаконно перетнути кордон України.

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